Можливо, ми ще позмагаємося: Дюплантіс про українця, який побив його дитячий рекорд

Світовий рекордсмен зі стрибків із жердиною, швед Арман Дюплантіс, висловив щире захоплення досягненням 12-річного українського спортсмена Матвія Строгалєва.

Юний талант не лише показав найкращий результат в історії для свого віку, а й перевершив власний рекорд Дюплантіса, встановлений ним у 12 років.

Як повідомляє Суспільне Спорт, Матвій Строгалєв на юнацькому чемпіонаті України подолав планку на висоті 4 метри.

Це на цілих 3 сантиметри більше, ніж результат Армана Дюплантіса, який у 2012 році, у свої 12 років, взяв висоту 3,97 метра.

Я вважаю, це надзвичайно,— прокоментував Дюплантіс, додавши, що відео йому показала Ярослава Магучіх.

Читати на тему Новоспечений американець. Ще один український гімнаст змінив спортивне громадянство Чому вже другий гімнаст поспіль змінює спортивне громадянство?

— Я навіть не знав, що він побив мій рекорд. Це чудово, я дуже радий це бачити. Сподіваюся, він продовжуватиме прогресувати, а зараз — розважається та насолоджується процесом і своїм шляхом.

Шведський рекордсмен провів зворушливу паралель зі своїм дитинством:

— Я був таким же молодим, спраглим стати найкращим у світі. Хотів бути кращим і бити вічні рекорди. Я був таким же. І він такий, навіть трішки кращий. Це чудово бачити. Можливо, якщо я буду стрибати досить довго, ми ще позмагаємося з ним.

Ця заява від самого Армана Дюплантіса є яскравим підтвердженням неабиякого таланту Матвія Строгалєва та дарує великі надії на те, що Україна може виховати нову зірку світового рівня у стрибках із жердиною.

Раніше ми повідомляли, що київський спортсмен встановив національний рекорд, пробувши 24 години у воді. Неймовірне досягнення та витривалість, які вразили всіх

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.