Новоспечений американець. Ще один український гімнаст змінив спортивне громадянство

Півроку тому український гімнаст та медаліст Олімпіади-2024 Ілля Ковтун змінив українське спортивне громадянство на хорватське. А 8 травня стало відомо, що ще один гімнаст вдався до такого рішення.

Зокрема спортсмен Пантелей Колодій також змінив спортивне громадянство. Розповідаємо про причини таких рішень.

Гімнаст Пантелей Колодій змінив спортивне громадянство

Про зміну громадянства Пантелеєм стало відомо зі сторінки Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG). Тепер юнак виступатиме за Сполучені Штати Америки.

Під час засідання виконавчого комітету федерації на Мальті було вирішено, що Пантелей Колодій може змінити своє спортивне громадянство з українського на американське.

Виступати за збірну США він матиме право за рік — з травня 2026.

Нагадаємо, що 23-річний Пантелей Колодій виступав за збірну України зі спортивної гімнастики з 2022 до 2023 року. Він брав участь у Чемпіонаті світу 2022, Євро-2022, а також Універсіаді. У 2023 році провів свої останні змагання за Україну — на Кубку світового виклику.

Про ймовірний перехід стало відомо у січні 2025, коли Федерація гімнастики США заявила, що він братиме участь у відборі в національну збірну Winter Cup.

До слова, у документі федерації є відомості про ще кілька змін спортивних громадянств українцями. Зокрема про суддю зі спортивної гімнастики Ольгу Денькович (змінила на громадянство Люксембургу), а також суддю змагань зі стрибків на батуті Катерину Кулешову (змінила на болгарське громадянство).

Чому Ілля Ковтун змінив громадянство

На початку грудня 2024 року стало відомо, що гімнаст Ілля Ковтун вирішив змінити українське спортивне громадянство на хорватське. Він аргументував зміну тим, як тепло його приймали хорвати. Української підтримки Іллі забракло.

В інтерв’ю Glas Slavonije він пояснив, що відчуває обовʼязок перед хорватами.

Я відчуваю моральний обов’язок перед людьми в Осієку, перед Володимиром, паном Піпунічем. Тут мене прийняли, я практично жив у них — спав, тренувався і харчувався.

Додає, що коли виграв медаль, мав відчуття, що хорвати цьому зраділи більше, ніж українці. Також Ілля Ковтун розповів, що єдиної причини, чому він змінив спортивне громадянство, немає. А на рішення вплинула не тільки повномасштабна війна.

Спершу його засмутив шквал негативу від українців, та потім Ілля Ковтун на нього зважати перестав. І додав, що вся його родина вже живе за кордоном, у Польщі. Незабаром туди переїде і мати спортсмена.

Що таке спортивне громадянство

Спортивним громадянством називають право спортсмена представляти конкретну країну. Зміна спортивного громадянства — це процес, коли спортсмен припиняє виступати за свою країну, і починає представляти ту, яку йому захочеться.

Зазвичай подібний перехід дає можливість і отримати громадянство країни. Спортсмени, які проходять таку зміну, мають можливість представляти нову країну на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та інших спортивних змаганнях після річної паузи.

Варто знати, що кожна міжнародна спортивна федерація має свої правила щодо спортивного громадянства і можливостей його зміни. Часто до спортсменів висувають вимоги щодо терміну проживання в країні або знання мови.

Існує також подвійне спортивне громадянство, однак це явище надзвичайно рідкісне. Перед змаганнями такі спортсмени мають можливість вибору, яку країну представляти.

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Фото: European Gymnastics

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