Розповіді

Не могла сказати “мама”: Олімпійська призерка Ірина Коляденко відверто про дитинство, інтернат і шлях до медалей

Марія Бондар, редакторка сайту 06 Травня 2025, 17:00
Олімпійська призерка Ірина Коляденко
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