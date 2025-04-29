Lifestyle

Ми їх слали і блокували! Сестри Алексіїви про росіян і найважче у синхронному плаванні

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 29 Квітня 2025, 21:00
чи знали у європі про голодомор
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Ніде не їв так, як у СРСР! Як відомі європейці замовчували Голодомор в Україні
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Карта бойових дій 29 квітня 2025: РФ атакувала низку населених пунктів під Лиманом

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