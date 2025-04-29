Ми їх слали і блокували! Сестри Алексіїви про росіян і найважче у синхронному плаванні

Бронзові медалістки з синхронного плавання олімпіади в Токіо та учасниці олімпіади в Парижі — Марина та Владислава Алексіїви завітали на подкаст #SportTalk з Андрієм Ковальським. Розповідаємо про найцікавіше з їхнього інтерв’ю.

Сестри Алексіїви про спорт і нахабних росіян

Марина та Владислава Алексіїви — сестри-близнючки. Про сестер-синхроністок французькі режисери створили фільм Українські сирени. До речі, назву синхронне плавання змінили на артистичне, аби популяризувати цей вид спорту та більше оцінювати артистизм, ніж синхронність спортсменів.

Марина ділиться, що вона всього на хвилину старша за свою сестру, та це не відчувається сильно в житті. Хоча їй раніше частіше доручали важливі завдання. Сестри кажуть, що телепатії одна з одною не відчувають!

Наступні змагання сестер будуть у Сінгапурі, у червні 2025. Нині вони продовжують тренування. Під час гри у правду або дію дівчата розповіли, що завжди багато тренувалися і часу на хлопців у них не було. А Владислава, жартує, що їй вдалося вийти заміж через тривалий карантин.

Мені подобається, коли ми проходимо повз, і чоловіки починають перешіптуватися: “Це близнючки! Це близнючки!” — каже Владислава.

Сваряться сестри лише під час тренувань, коли не збігаються погляди у виконанні елементів. Серед інших історій розповідають, як Марина складала іспити за Владиславу, адже вони так схожі. Сестри здавали одна за одну вірші у школі. А в дорослому житті навіть забирали одна за одну паспорт!

Перед тим, як вибрати синхронне плавання, сестри спробували разом чимало видів спорту. Вони завжди були разом і не було варіанту, щоб кожна вибрала щось різне. У плавання дівчата прийшли пізно.

Ми прийшли доволі пізно, майже в 10 років. Зазвичай дітей приводять на синхронне плавання у 5-6 років. За нас відразу взялися! Нами почали сильно займатися. За три роки нас підтягнули до хорошого рівня.

Дівчата розповідають, що у синхронному плаванні найважче виконувати елементи разом. Близько трьох хвилин ти перебуваєш під водою, і це велике навантаження. Під кінець німіють ноги, бо туди не доходить кисень. А під час виступу потрібно ще й мати активну міміку.

Під час квізу сестри поділилися, що попри те, що мають однаковий смак на хлопців, вони ніколи не закохувалися в одного й того ж. А ще поділилися, як пояснювали росіянам, хто вони такі, коли спортсмени ворожої країни почали заявляти про “порятунок”.

Раніше ми розповідали, який оскароносний режисер представить фільм в Україні.

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