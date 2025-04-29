Lifestyle

Мы их слали и блокировали! Сестры Алексиевы о россиянах и самом тяжелом в синхронном плавании

Анастасия Грубрина, журналист сайта 29 апреля 2025, 21:00
знали ли в Европе о голодоморе
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Нигде не ел так, как в СССР! Как известные европейцы умалчивали Голодомор в Украине
карта боевых действий в украине
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Карта боевых действий 29 апреля 2025: РФ атаковала ряд населенных пунктов под Лиманом

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