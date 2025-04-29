Мы их слали и блокировали! Сестры Алексиевы о россиянах и самом тяжелом в синхронном плавании

Бронзовые медалистки по синхронному плаванию олимпиады в Токио и участницы олимпиады в Париже — Марина и Владислава Алексиевы посетили подкаст #SportTalk с Андреем Ковальским. Рассказываем о самом интересном из их интервью.

Сестры Алексиевы о спорте и наглых россиянах

Марина и Владислава Алексиевы — сестры-близнецы. О сестрах-синхронистках французские режиссеры создали фильм Украинские сирены. Кстати, название синхронное плавание сменили на артистическое, чтобы популяризировать этот вид спорта и больше оценивать артистизм, чем синхронность спортсменов.

Марина делится, что она всего на минуту старше своей сестры, но это не чувствуется сильно в жизни. Хотя ей раньше чаще поручали важные задачи. Сестры говорят, что телепатии друг с другом не чувствуют!

Следующие соревнования сестер будут в Сингапуре, в июне 2025 года. Сейчас они продолжают тренировки. Во время игры в правду или действие девушки рассказали, что всегда много тренировались и времени на парней у них не было. А Владислава, шутит, что ей удалось выйти замуж из-за долгого карантина.

Мне нравится, когда мы проходим мимо, и мужчины начинают перешептываться: “Это близняшки! Это близняшки!” — говорит Владислава.

Ссорятся сестры только во время тренировок, когда не совпадают взгляды по выполнению элементов. Среди других историй рассказывают, как Марина сдавала экзамены за Владиславу, ведь они так похожи. Сестры сдавали друг за друга стихи в школе. А во взрослой жизни даже забирали одна за другую паспорт!

Прежде чем выбрать синхронное плавание, сестры попробовали вместе немало видов спорта. Они всегда были вместе и не было варианта, чтобы каждая выбрала что-нибудь разное. В плавание девушки пришли поздно.

Мы пришли довольно поздно, почти в 10 лет. Обычно детей приводят на синхронное плавание в 5-6 лет. За нас сразу взялись! Нами начали сильно заниматься. За три года нас подтянули до хорошего уровня.

Девушки рассказывают, что в синхронном плавании труднее всего выполнять элементы вместе. Около трех минут ты находишься под водой, и это большая нагрузка. Под конец немеют ноги, потому что туда не доходит кислород. А во время выступления нужно еще и иметь активную мимику.

Во время квиза сестры поделились, что, несмотря на то, что имеют одинаковый вкус на парней, они никогда не влюблялись в одного и того же. А еще поделились, как объясняли россиянам, кто они такие, когда спортсмены вражеской страны стали заявлять о “спасении”.

Ранее мы рассказывали, какой оскароносный режиссер представит фильм в Украине.

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