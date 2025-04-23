Мы хотим этого разговора! МУР представил видео об истории украинских денег

Еще один шаг от копейки к шагу. В Украинском доме в Киеве прошла презентация образовательного арт-видео от проекта МУР. Проект решил поддержать инициативу Национального банка Украины — заменить копейку на шаг. Рассказываем об образовательном видео больше.

Вернуть Шаг вместо копейки: МУР выпустило образовательное видео

Шаг — древнее украинское название мелких монет. Гривна — больше чем деньги. Каждый день об этом узнают сотни посетителей одноименной выставки. Узнать национальную денежную единицу с необычной стороны в выходные приходят до 2000 человек.

За гривной многовековые этапы становления нации. Основной месседж выставки — то, какой гривна должна стать в будущем. Доктор исторических наук Андрей Бойко-Гагарин рассказал, что в Европе и мире деньги обновляются каждые 10 лет, потому что становятся более защищенными и экологичными.

Еще одна инициатива — дискуссия по восстановлению названия монет Шаг вместо копеек. В НБУ обратились к проекту МУР с просьбой поддержать проект. МУР создал образовательное видео для украинцев, которое рассказывает историю древних монет под названием Шаг.

На экране академические научные наработки и исследования НБУ в хорошо узнаваемом стиле МУР. Все рассказывают на живом языке.

Проект МУР решил рассказать свою историю, и рассказал ее очень круто на самом деле. Это именно то, к чему мы стремились. Мы в НБУ хотим этого разговора, потому что символы важны, история, язык, мы важны, — говорит глава НБУ Андрей Пышный.

Видео доступно на интернет-площадках проекта МУР. Посетить можно и выставку в Украинском доме, которая длится до 11 мая.

Раньше мы рассказывали о киевском доме писателей Ролит.

Фото: Украинский дом

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