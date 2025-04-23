Lifestyle

Ми хочемо цієї розмови! МУР представив відео про історію українських грошей

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 23 Квітня 2025, 20:00
підземна школа у харкові
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”Освітній бункер”: у центрі Харкова відкрили підземну школу на 1000 дітей

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