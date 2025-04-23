Ми хочемо цієї розмови! МУР представив відео про історію українських грошей

Ще один крок від копійки до шага. В Українському домі в Києві відбулася презентація освітнього арт-відео від проекту МУР. Проект вирішив підтримати ініціативу Національного банку України — замінити копійку на шаг. Розповідаємо про освітнє відео більше. Повернути Шаг замість копійки: МУР випустило освітнє відео Шаг — питома українська назва дрібних монет. Гривня — більше ніж гроші. Щодня про це дізнаються сотні відвідувачів одноіменної виставки. Пізнати національну грошову одиницю з незвичної сторони у вихідні приходять до 2000 людей. За гривнею багатовікові етапи становлення нації. Основний меседж виставки — те, якою гривня має стати у майбутньому. Доктор історичних наук Андрій Бойко-Гагарін розповів, що в Європі та світі гроші оновлюються кожні 10 років, бо стають більш захищеними та екологічними.Ще одна ініціатива — дискусія щодо відновлення назви монет Шаг замість копійок. У НБУ звернулися до проекту МУР з проханням підтримати проект. МУР створив освітнє відео для українців, яке розповідає історію давніх монет, які мали назву Шаг. На екрані академічні наукові напрацювання та дослідження НБУ в добре впізнаваному стилі МУР. Усе розповідають живою мовою. Читати на тему Від Інституту шляхетних дівчат до катівень НКВС: екскурс стінами Жовтневого палацу Розповідаємо тобі історію Жовтневого палацу: читай у матеріалі. Проект МУР вирішив розказати свою історію, і розказав її дуже круто насправді. Це саме те, чого ми прагнули. Ми в НБУ хочемо цієї розмови, тому що символи важливі, історія, мова, ми важливі, — каже очільник НБУ Андрій Пишний. Відео доступне на інтернет-майданчиках проекту МУР. Завітати можна і на виставку в Українському домі, яка триває до 11 травня. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Тобі мурую мур Імперії (@myr_ukraine) Раніше ми розповідали про київський будинок письменників Роліт. Фото: Український дімА ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Єдині новини, історія України Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter