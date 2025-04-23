Ми хочемо цієї розмови! МУР представив відео про історію українських грошей

Ще один крок від копійки до шага. В Українському домі в Києві відбулася презентація освітнього арт-відео від проекту МУР. Проект вирішив підтримати ініціативу Національного банку України — замінити копійку на шаг. Розповідаємо про освітнє відео більше.

Повернути Шаг замість копійки: МУР випустило освітнє відео

Шаг — питома українська назва дрібних монет. Гривня — більше ніж гроші. Щодня про це дізнаються сотні відвідувачів одноіменної виставки. Пізнати національну грошову одиницю з незвичної сторони у вихідні приходять до 2000 людей.

За гривнею багатовікові етапи становлення нації. Основний меседж виставки — те, якою гривня має стати у майбутньому. Доктор історичних наук Андрій Бойко-Гагарін розповів, що в Європі та світі гроші оновлюються кожні 10 років, бо стають більш захищеними та екологічними.

Ще одна ініціатива — дискусія щодо відновлення назви монет Шаг замість копійок. У НБУ звернулися до проекту МУР з проханням підтримати проект. МУР створив освітнє відео для українців, яке розповідає історію давніх монет, які мали назву Шаг.

На екрані академічні наукові напрацювання та дослідження НБУ в добре впізнаваному стилі МУР. Усе розповідають живою мовою.

Проект МУР вирішив розказати свою історію, і розказав її дуже круто насправді. Це саме те, чого ми прагнули. Ми в НБУ хочемо цієї розмови, тому що символи важливі, історія, мова, ми важливі, — каже очільник НБУ Андрій Пишний.

Відео доступне на інтернет-майданчиках проекту МУР. Завітати можна і на виставку в Українському домі, яка триває до 11 травня.

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Фото: Український дім

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