Донецький футбольний клуб Шахтар продовжує виступи в основному етапі Ліги чемпіонів 2026/2027. Гірники стали єдиними представниками України в цьому турнірі й потішили вболівальників непоганим стартом. Однак останні два матчі завершилися для наших футболістів поразкою, хоча, на думку спортивних оглядачів, Шахтар зберігає шанс на вихід у плей-офф.

Коли і з ким грає Шахтар у Лізі чемпіонів сьогодні — розповідаємо в нашому матеріалі.

Коли грає Шахтар у Лізі чемпіонів

Сьогодні, 25 листопада 2026 року, Шахтар зустрінеться із стамбульським Фенербахче. Цей поєдинок стане вирішальним для української команди у цьому сезоні, оскільки позаду вже є дві поразки від Інтера та Спортінга.

Матч Ліги чемпіонів УЄФА Шахтар – Фенербахче почнеться 25 листопада о 22:00 за Києвом.

Гра відбуватиметься на нейтральному для обох команд полі — стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні. Головним суддею поєдинку стане Майкл Олівер, його помічниками будуть Стюарт Берт, Джеймс Мейнуорінг та Енді Медлі.

Наразі турецька команда займає 22-ге місце в турнірній таблиці із 5 очками, а Шахтар — на 24-му із 4 очками.

Попередня зустріч команд у кваліфікації Ліги чемпіонів відбулася в 2015 році. Перший матч завершився нічиєю 0:0, а в другому Шахтар здобув перемогу із рахунком 3:0.

Спортивні оглядачі висловлюють сподівання на те, що головний тренер гірників Арда Туран добре розуміється на сильних та слабких сторонах команди своїх співвітчизників, що допоможе помаранчево-чорним у важкому поєдинку.

Відомо, що раніше Арда Туран та головний тренер Фенербахче Емре Белезоглу разом грали в Атлетіко (Мадрид) та виступали за турецьку збірну.

Де дивитися матч Шахтар – Фенербахче

Матч Шахтар – Фенербахче дивитися в прямому ефірі 25 листопада можна на медіасервісі MEGOGO в розділі Спорт, а також на телеканалі MEGOGO Футбол Перший. Для цього потрібно підключити пакет Спорт або вибрати будь-який пакет сервісу MEGOPACK.

Раніше ми розповідали про досягнення колишнього тренера Шахтаря Мірчі Луческу, який помер в квітні 2026 року.

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