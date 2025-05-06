Не могла говорить “мама”: Олимпийский призер Ирина Коляденко откровенно о детстве, интернате и пути к медалям

Фото Instagram Призер Олимпийских игр Ирина Коляденко стала гостьей очередного выпуска подкаста SportTalk. Без прикрас рассказала ведущему Андрею Ковальскому о сложном детстве, фактическом отсутствии родителей, первых работах и жизни, полностью подчиненной спорту. Достижения Ирины Коляденко Ирина Коляденко — украинская борец вольного стиля, представительница национальной сборной Украины. Ее спортивные достижения вдохновляют и поражают: серебряная медалистка Олимпийских игр 2024 года (Париж); бронзовый призер Олимпиады в Токио (2021); трехкратная чемпионка Европы; член Ирпенской федерации вольной борьбы, которую сейчас активно развивает. Читать по теме От медалей до трагических потерь: какую цену заплатил украинский спорт из-за агрессии РФ Узнай в нашем материале, сколько украинских спортсменов пострадали из-за российской агрессии. Весила 30 кг и была пацанкой Ирина рассказывает, что училась в спортивном интернате в Харькове. Именно там сформировался ее характер:— Я поступила в спортивный интернат. Тогда весила 30 кг, была очень маленькая и худая. Имела короткую прическу. Как-то стою в очереди в столовой и мне повар говорит: “мальчик-гимнаст, а тебе не будет много?!” Все в очереди просто упали, ведь наши девочки меня знали… Так потом и прилипло — мальчик-гимнаст. В общем я была боевая — могла подраться, могла толкнуть, девчонок за волосы потянать. После колледжа прошло. Было сложно сказать “мама” В разговоре с Андреем Ковальским спортсменка откровенно рассказала чего стоил путь к большому спорту. С раннего возраста Ирина фактически не жила с родителями. Она росла с бабушками и дедушкой, потом в спортивном интернате, а отношения с мамой и папой начала налаживать только во взрослом возрасте: — Мне немножко трудно, потому что я привыкла думать и рассчитывать сама за себя, а для мамы — как будто и не было этих 20 лет. Хочет заботы от меня. А мне первое время даже тяжело было сказать слово “мама”. Я не привыкла, что она есть рядом. Я говорила ей: “Эй, эй…”, ну совсем мне было неудобно. Но я стараюсь забыть эти 20 лет. Я не чувствую обиду, потому что я никогда не ощущала себя сиротой, выросла нормальным человеком. Не знаю, как у нас с родителями будет дальше, но сейчас я просто хочу им помочь. Спортивной карьеры могло не быть Также Ирина добавила, что со спортом вообще могло не сложиться, если бы она когда-то прислушалась к бабушке. — Когда надо было поступать в университет, родные сказали: “Извини, но мы не можем тебя обеспечивать”. Бабушка настаивала, чтобы я заканчивала со спортом и искала нормальную работу. Фото: Instagram У меня была стипендия, но очень маленькая, все равно надо было платить за общежитие, другие расходы. А средств от спорта не было. Впоследствии тренер меня поддержал, нашел спонсора, который платил мне буквально копейки, но мне хватало, чтобы прожить и тренироваться. Не умела жить для себя Наконец упорные тренировки дали о себе знать, и Ирина достигла Олимпа. После медали в Париже 2024 года, наконец имеет возможность немного времени на себя. — Сейчас у меня период — “Для себя”. За 14 лет в спорте я никогда не отдыхала нормально, не имела отпуска. Я нормально для себя не жила, я жила спортом! Когда на пару месяцев от спорта отошла, поняла: есть жизнь вне спорта. Люди, разговоры, все новое. На будущее Ирина не видит себя в роли тренера, но активно работает над развитием женской борьбы: — Мне интереснее не быть тренером, а развивать саму борьбу. У нас есть Ирпенская Федерация вольной борьбы, мне хочется ее поднять на более высокий уровень. Чтобы люди знали больше о спорте, о массовом спорте, о борьбе. Полное интервью со спортсменкой, где она рассказывает еще много интересного, уже вышло на канале SportTalk. Бронзовые медалистки по синхронному плаванию олимпиады в Токио и участницы олимпиады в Париже — Марина и Владислава Алексиевы также были участницами подкаста SportTalk с Андреем Ковальским. Самое интересное — читай дальше.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Олимпийские игры, Спорт, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter