Не могла говорить “мама”: Олимпийский призер Ирина Коляденко откровенно о детстве, интернате и пути к медалям

Призер Олимпийских игр Ирина Коляденко стала гостьей очередного выпуска подкаста SportTalk. Без прикрас рассказала ведущему Андрею Ковальскому о сложном детстве, фактическом отсутствии родителей, первых работах и жизни, полностью подчиненной спорту.

Достижения Ирины Коляденко

Ирина Коляденко — украинская борец вольного стиля, представительница национальной сборной Украины. Ее спортивные достижения вдохновляют и поражают:

серебряная медалистка Олимпийских игр 2024 года (Париж);

бронзовый призер Олимпиады в Токио (2021);

трехкратная чемпионка Европы;

член Ирпенской федерации вольной борьбы, которую сейчас активно развивает.

Весила 30 кг и была пацанкой

Ирина рассказывает, что училась в спортивном интернате в Харькове. Именно там сформировался ее характер:

— Я поступила в спортивный интернат. Тогда весила 30 кг, была очень маленькая и худая. Имела короткую прическу.

Как-то стою в очереди в столовой и мне повар говорит: “мальчик-гимнаст, а тебе не будет много?!” Все в очереди просто упали, ведь наши девочки меня знали… Так потом и прилипло — мальчик-гимнаст.

В общем я была боевая — могла подраться, могла толкнуть, девчонок за волосы потянать. После колледжа прошло.

Было сложно сказать “мама”

В разговоре с Андреем Ковальским спортсменка откровенно рассказала чего стоил путь к большому спорту.

С раннего возраста Ирина фактически не жила с родителями. Она росла с бабушками и дедушкой, потом в спортивном интернате, а отношения с мамой и папой начала налаживать только во взрослом возрасте:

— Мне немножко трудно, потому что я привыкла думать и рассчитывать сама за себя, а для мамы — как будто и не было этих 20 лет. Хочет заботы от меня.

А мне первое время даже тяжело было сказать слово “мама”. Я не привыкла, что она есть рядом. Я говорила ей: “Эй, эй…”, ну совсем мне было неудобно.

Но я стараюсь забыть эти 20 лет. Я не чувствую обиду, потому что я никогда не ощущала себя сиротой, выросла нормальным человеком. Не знаю, как у нас с родителями будет дальше, но сейчас я просто хочу им помочь.

Спортивной карьеры могло не быть

Также Ирина добавила, что со спортом вообще могло не сложиться, если бы она когда-то прислушалась к бабушке.

— Когда надо было поступать в университет, родные сказали: “Извини, но мы не можем тебя обеспечивать”. Бабушка настаивала, чтобы я заканчивала со спортом и искала нормальную работу.

У меня была стипендия, но очень маленькая, все равно надо было платить за общежитие, другие расходы. А средств от спорта не было.

Впоследствии тренер меня поддержал, нашел спонсора, который платил мне буквально копейки, но мне хватало, чтобы прожить и тренироваться.

Не умела жить для себя

Наконец упорные тренировки дали о себе знать, и Ирина достигла Олимпа. После медали в Париже 2024 года, наконец имеет возможность немного времени на себя.

— Сейчас у меня период — “Для себя”. За 14 лет в спорте я никогда не отдыхала нормально, не имела отпуска. Я нормально для себя не жила, я жила спортом! Когда на пару месяцев от спорта отошла, поняла: есть жизнь вне спорта. Люди, разговоры, все новое.

На будущее Ирина не видит себя в роли тренера, но активно работает над развитием женской борьбы:

— Мне интереснее не быть тренером, а развивать саму борьбу. У нас есть Ирпенская Федерация вольной борьбы, мне хочется ее поднять на более высокий уровень. Чтобы люди знали больше о спорте, о массовом спорте, о борьбе.

Полное интервью со спортсменкой, где она рассказывает еще много интересного, уже вышло на канале SportTalk.

Бронзовые медалистки по синхронному плаванию олимпиады в Токио и участницы олимпиады в Париже — Марина и Владислава Алексиевы также были участницами подкаста SportTalk с Андреем Ковальским. Самое интересное — читай дальше.

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