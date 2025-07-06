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Їм лише 10 та 12, але їх вже репостить Metallica! Як рівненські музиканти підкорюють Україну та світ

Вікторія Мельник, журналістка сайту 06 Липня 2025, 21:00

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