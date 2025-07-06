Їм лише 10 та 12, але їх вже репостить Metallica! Як рівненські музиканти підкорюють Україну та світ

Ця історія — про юних музикантів з Рівного. Брати-гітаристи Саша і Давид Подлящуки разом із товаришем-барабанщиком Кирилом Корзуном виконують складні твори відомих рок-музикантів, чим збирають мільйони переглядів у мережі.

Ба більше, їх вже двічі репостнув на своїх сторінках відомий на увесь світ гурт Metallica! Їхній кавер на пісню гурту подивилося понад три мільйони людей.

Рок-брати грають вже три роки. Першу гітару купили на кишенькові гроші, які збирали на ігрову приставку, та в останній момент обрали музичний інструмент. До речі, батьки хлопців не мають жодного стосунку до музики. Обидвоє працюють у стоматології: тато — лікарем, а мама — зубним техніком.

Аби підтримати захоплення дітей, обладнали невелику музичну студію в підвалі будинку, де брати репетирують щодня. Тож тепер вони займаються щодня по дві-три години, бо з юного віку зрозуміли, що саме така праця приведе їх до успіху.

В імпровізованій студії є шеврони та прапори бойових бригад. Їх надіслали військові, які захоплюються талантом братів.

Відгуки від захисників — просто до сліз… — ділиться мама хлопців, Ольга.

Чимало військових стежать за творчістю дітей, один з них надіслав Давиду власну бас-гітару. Нещодавно родина дізналася, що військовий зник безвісти на Покровському напрямку. Тож тепер хлопці грають свою музику з думкою про нього.

Брати-гітаристи вже готують свою авторську пісню, яку планують видати в серпні. Щоправда, досі не придумали, як називатиметься їхній гурт. А ще займаються вокалом.

До речі, виступи юних українців хвалять і українські зірки. Так, Артем Пивоваров не лише коментує хіти Подлящуків у мережі, а й запросив братів зіграти на сцені під час свого концерту у Рівному.

Раніше ми розповідали тобі про дітей, які допомагають ветеранам у реабілітації та разом з ними ходять у гори: читай цю історію, за посиланням.

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