Им всего 10 и 12, но их уже репостит Metallica! Как ровенские музыканты покоряют Украину и мир

Эта история — о юных музыкантах из Ровно. Братья-гитаристы Саша и Давид Подлящуки вместе с товарищем-барабанщиком Кириллом Корзуном исполняют сложные произведения известных рок-музыкантов, чем собирают миллионы просмотров в сети.

Более того, их уже дважды репостнула на своих страницах известная на весь мир группа Metallica! Их кавер на песню группы посмотрело более трех миллионов человек.

Рок-братья играют уже три года. Первую гитару купили на карманные деньги, которые собирали на игровую приставку, и в последний момент выбрали музыкальный инструмент. Кстати, родители ребят не имеют никакого отношения к музыке. Оба работают в стоматологии: папа — врачом, а мама — зубным техником.

Чтобы поддержать увлечение детей, оборудовали небольшую музыкальную студию в подвале дома, где братья репетируют каждый день. Теперь они занимаются ежедневно по два-три часа, потому что с юного возраста поняли, что именно такой труд приведет их к успеху.

В импровизированной студии есть шевроны и флаги боевых бригад. Их прислали военные, увлекающиеся талантом братьев.

Отзывы от защитников — прямо до слез… — делится мама ребят, Ольга.

Многие военные следят за творчеством детей, один из них прислал Давиду собственную бас-гитару. Недавно семья узнала, что военный пропал без вести на Покровском направлении. Теперь ребята играют свою музыку с мыслью о нем.

Братья-гитаристы уже готовят свою авторскую песню, которую планируют издать в августе. Правда, до сих пор не придумали, как будет называться их группа. А еще занимаются вокалом.

Кстати, выступления юных украинцев хвалят и украинские звезды. Так, Артем Пивоваров не только комментирует хиты Подлящуков в сети, но и пригласил братьев сыграть на сцене во время своего концерта в Ровно.

Раньше мы рассказывали тебе о детях, которые помогают ветеранам в реабилитации и вместе с ними ходят в горы: читай эту историю по ссылке.

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