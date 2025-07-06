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Им всего 10 и 12, но их уже репостит Metallica! Как ровенские музыканты покоряют Украину и мир

Виктория Мельник, журналист сайта 06 июля 2025, 21:00

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