Нащо нам картопля — давай лаванду! Історія Євдокії Кубухової, яка створила квітковий рай

У рідному Алчевську на Луганщині вона працювала кранівницею на металургійному комбінаті. Але з приходом “руского міра” не захотіла жити під окупацією й переїхала на Черкащину, на землю своїх дідів.

Тут Євдокія Кубухова, на подив односельців, замість картоплі почала садити лаванду. У ній і сама шукає розраду, і запрошує туристів вдихнути на повні груди природного заспокійливого.

— Це моє натхнення. Це моя любов. Я її люблю, як дітей, — так говорить про свою лаванду переселенка з Алчевська Євдокія Кубухова.

Шість років тому пані Євдокія висадила перші 16 кущів лаванди. Нині її володіння буяють відтінками білого, рожевого, блакитного, фіолетового.

Тут росте з десяток сортів трьох видів: французької, англійської лаванди та лавандину.

— Син каже: “Мама, ну що ж, картоплі дуже багато. Навіщо вона нам?” А ми до цього жили трохи в Криму і були на лавандових полях. Нам дуже сподобалося. Я за цю ідею схопилася. І з 16 кущиків це все розвела, — розповідає пані Євдокія.

Євдокія Іванівна все життя прожила в Алчевську, де працювала кранівницею мостових кранів на металургійному заводі. Вона згадує свою попередню роботу з не меншою теплотою.

У 2015 році через навалу російських окупантів вона змушена була з мамою переїхати на Черкащину.

Дали зелений коридор, і все залишили: квартиру, могили батька, чоловіка мого, — згадує жінка.

Щоб привабити відвідувачів і популяризувати справу мами, син Євдокії Іванівни створив сайт. Через нього можна придбати букетик, саше, лавандовий чай або ж розсаду. Цьогоріч жінка хоче спробувати виготовляти ефірні олії, декоративні свічки та мило з лаванди.

— Нехай би люди відвідували, бо зараз таке життя тяжке, немає розради. А от погуляєш по цьому прекрасному полю, і душа заспокоїться, настрій піднімається, — каже Євдокія Кубухова.

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