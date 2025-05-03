Люди

Від домашнього кімчі до своєї справи: як переселенки відкрили корейський ресторан у Черкасах

Ірина Цимбал 03 Травня 2025, 16:00
Від домашнього кімчі до своєї справи: як переселенки відкрили корейський ресторан у Черкасах
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