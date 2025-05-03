Від домашнього кімчі до своєї справи: як переселенки відкрили корейський ресторан у Черкасах

Переселенки з Харкова Оксана та Катерина Зубенко відкрили ресторан корейської кухні в Черкасах. Мама з донькою вдома захоплювалися культурою цієї країни та вивчили мову.

Оксана готувала кімчі та мала онлайн-магазин корейських товарів, але за два тижні після початку вторгнення вони мусили виїхати з-під постійних обстрілів. Вже у Черкасах наважилися втілити давню мрію та відкрити свій заклад.

Історія харків’янок, які відкрили ресторан корейської кухні в Черкасах

У ресторані вітаються корейською та продають традиційні популярні страви. Оксана та її донька Катя два тижні жили під обстрілами у рідному місті, коли Росія напала у лютому 2022. Потім виїхали до Черкас.

Біля нас стоїть школа, мабуть, в метрах 100. І одного дня будинок струснуло. Ми дивимося, а там така діра у школі. Ну, тобто, зовсім-зовсім поруч. І, мабуть, після цього вже ми вирішили виїжджати.

У Черкасах Оксана попрацювала і прибиральницею, і продавчинею, хоча у Харкові мала онлайн-крамниці, де продавала традиційне корейське кімчі власного приготування. Під час війни вирішила, що це недоречно. Але клієнти з усієї України просили продовжити власну справу.

— Я звільнилася, почала робити тільки кімчі, а потім дізналась, що є гранти для розвитку бізнесу. І почала подаватися, проходити навчання.

Оксана отримала кілька грантів. Один міжнародний від естонців, а інший від Центру зайнятості. За отримані 250 тисяч гривень купила професійну техніку, орієнтувала приміщення та відкрила власний заклад.

Жінка влаштувала на роботу двох ВПО — дочку та ще одного кухаря. Свого часу Оксана підтримала захоплення корейською культурою своєї доньки.

Катя спочатку зацікавилась k-pop, танцями, вивчила мову, а згодом поїхала в Корею й остаточно закохалася у цю культуру. Тепер радо допомагає мамі розвивати ресторан.

— Корейська кухня незвичайна. Там інші інгредієнти, інші поєднання смаків, ні на що не схожі. Є і гостре, і не гостре.

Владислава колись була клієнткою цього закладу, але вподобала корейську культуру, пішла вчитися на кухаря, а зараз стажується в улюбленому закладі.

Я дуже любила k-pop, взагалі корейська культура мене звабила, зачарувала. Мені було дуже цікаво сюди прийти, спробувати.

Стіна для відгуків буквально завішена. Малюнки чи теплі слова лишають гості. Дякують звідусіль: з Харкова, Донеччини, Маріуполя, Бучі та інших міст. А десь також втиснутий напис: ЗСУ рекомендує.

Ресторан азійської кухні працює менш як рік. Оксана розрахувала, що він окупиться років за три. Тим часом не зупиняється лише на тому, щоб нагодувати гостей. У закладі часто збирається молодь. Тут проводять благодійні заходи.

А ще ми зібрали надихаючі історії переселенців, які будують своє завтра, попри всі негаразди.

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