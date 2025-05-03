От домашнего кимчи к своему делу: как переселенки открыли корейский ресторан в Черкассах

Переселенки из Харькова Оксана и Екатерина Зубенко открыли ресторан корейской кухни в Черкассах. Мама с дочерью дома увлекались культурой этой страны и выучили язык.

Оксана готовила кимчи и имела онлайн-магазин корейских товаров, но через две недели после начала вторжения они были вынуждены выехать из-под постоянных обстрелов. Уже в Черкассах решились воплотить давнюю мечту и открыть свое заведение.

История харьковчанок, открывших ресторан корейской кухни в Черкассах

В ресторане здороваются на корейском и продают традиционные популярные блюда. Оксана и ее дочь Катя две недели жили под обстрелами в родном городе, когда Россия напала в феврале 2022 года. Затем выехали в Черкассы.

Возле нас стоит школа, наверное, в метрах 100. И однажды дом вздрогнул. Мы смотрим, а там такая дыра в школе. Ну, то есть, совсем-совсем рядом. И, наверное, после этого мы уже решили уезжать.

В Черкассах Оксана поработала и уборщицей, и продавщицей, хотя в Харькове имела онлайн-магазины, где продавала традиционное корейское кимчи собственного приготовления. Во время войны решила, что это неуместно. Но клиенты со всей Украины просили продолжить свое дело.

— Я уволилась, начала делать только кимчи, а потом узнала, что есть гранты для развития бизнеса. И начала подаваться, проходить обучение.

Оксана получила несколько грантов. Один международный от эстонцев, а другой Центра занятости. За полученные 250 тысяч гривен купила профессиональную технику, ориентировала помещение и открыла собственное заведение.

Женщина устроила на работу двух ВПЛ — дочь и еще одного повара. В свое время Оксана поддержала увлечение корейской культурой своей дочери.

Катя сначала заинтересовалась k-pop, танцами, выучила язык, а потом уехала в Корею и окончательно влюбилась в эту культуру. Теперь радостно помогает маме развивать ресторан.

– Корейская кухня необычная. Там другие ингредиенты, другие сочетания вкусов ни на что не похожи. Есть и острое, и не острое.

Владислава когда-то была клиенткой этого заведения, но ей понравилась корейская культура, пошла учиться на повара, а сейчас стажируется в любимом заведении.

Я очень любила k-pop, вообще корейская культура меня обольстила, очаровала. Мне было очень интересно прийти сюда, попробовать.

Стена для отзывов буквально увешана. Рисунки или теплые слова оставляют гости. Спасибо отовсюду: из Харькова, Донецкой области, Мариуполя, Бучи и других городов. А где-то вместилась надпись: ВСУ рекомендует.

Ресторан азиатской кухни работает менее года. Оксана рассчитала, что он окупится года через три. Тем временем не останавливается только на том, чтобы накормить гостей. В заведении часто собирается молодежь. Здесь проводятся благотворительные мероприятия.

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