Розшукував навіть Інтерпол! Як портрет Юзефи Ліпковської повернули в Україну

Історія портрета Юзефи Ліпковської — не просто про мистецтво. Це історія втрати, війни, хитрощів, розвідки та перемоги.

Картина, викрадена під час Другої світової війни, нарешті знову в стінах Національного художнього музею України — після десятків років поневірянь по світу!

Портрет Юзефи Ліпковської знову в музеї України

Стіни Національного художнього музею не бачили портрет Юзефи Ліпковської майже 70 років. Його автор — киянин польського походження Владислав Галімський, знаний своїм талантом і глибоким емоційним баченням образів.

На портреті зображена польська шляхтянка, яка після смерті чоловіка самотужки виховувала доньок і займалася господарством.

За словами головної зберігачки музею Марини Дроботюк, Юзефа славилась розумом і підприємливістю.

Цей портрет у 1918 році передав до музею науковець Федір Ернст, який рятував культурну спадщину від пограбування.

Довгий час про місце знаходження картини нічого не було відомо. І лише нещодавно Марина Дроботюк побачила знайомий портрет у переліку експонатів, викрадених під час війни, а згодом — на сайті аукціону в німецькому місті Штутгарті.

Після виявлення картини Національний художній музей одразу звернувся до організаторів аукціону. Вони підтвердили, що картина була придбана, але імені нового власника не розголошували. Водночас з сайту швидко зникла будь-яка інформація про портрет. Музей передав справу Міністерству культури, а ті звернулися до Інтерполу.

Німецька сторона співчуває, але порушити справу відмовилась. Минуло понад 60 років, — розповіла директорка музею Юлія Литвинець.

Розслідування злочину та повернення втраченого

У 2022 році до справи долучилася Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ). Їхнє розслідування принесло результати. Власником картини виявився громадянин Білорусі, що купив портрет у 2013 році за 800 євро — у рази менше, ніж його реальна вартість.

Він чудово знав, що ця картина викрадена з України. Саме тому хотів залишитися анонімним, — розповів співробітник СЗРУ Олег Александров.

Завдяки розслідуванням картину усе-таки вдалося повернути в Україну.

Загалом під час Другої світової війни нацисти вивезли з українських музеїв близько 65 тис. експонатів. Радянська влада повернула лише кількасот.

Та й сьогодні росіяни на окупованих територіях повторюють злочини, грабуючи музеї та вивозячи шедеври. Тому ніхто не знає, скільки культурних памʼяток ми вже втратили та скільки буде ще загублено під час цієї війни.

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