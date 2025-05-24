Світ

Розшукував навіть Інтерпол! Як портрет Юзефи Ліпковської повернули в Україну

Олена Астахова, Журналістка пограми Факти ICTV 24 Травня 2025, 10:00
картина
вишиванка
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Розшукував навіть Інтерпол! Як портрет Юзефи Ліпковської повернули в Україну
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