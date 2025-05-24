Разыскивал даже Интерпол! Как портрет Юзефы Липковской вернули в Украину

История портрета Юзефы Липковской — не просто об искусстве. Это история потери, войны, хитрости, разведки и победы.

Картина, похищенная во время Второй мировой войны, наконец-то снова в стенах Национального художественного музея Украины — после десятков лет скитаний по миру!

Портрет Юзефы Липковской снова в музее Украины

Стены Национального художественного музея не видели портрета Юзефы Липковской почти 70 лет.

Его автор — киевлянин польского происхождения Владислав Галимский, известный своим талантом и глубоким эмоциональным видением образов.

На портрете изображена польская шляхтянка, которая после смерти мужа самостоятельно воспитывала дочерей и занималась хозяйством. По словам главной хранительницы музея Марины Дроботюк, Юзефа славилась умом и предприимчивостью.

Этот портрет в 1918 году передал в музей ученый Федор Эрнст, который спасал культурное наследие от ограбления.

Долгое время о месте нахождения картины ничего не было известно. И только недавно Марина Дроботюк увидела знакомый портрет в перечне экспонатов, похищенных во время войны, а затем — на сайте аукциона в немецком городе Штутгарте.

После обнаружения картины Национальный художественный музей сразу обратился к организаторам аукциона. Они подтвердили, что картина была приобретена, но имени нового владельца не разглашали. В то же время с сайта быстро исчезла любая информация о портрете. Музей передал дело Министерству культуры, а те обратились в Интерпол.

Немецкая сторона сочувствует, но возбудить дело отказалась. Прошло более 60 лет, — рассказала директор музея Юлия Литвинец.

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Расследование преступления и возвращение утраченного

В 2022 году к делу присоединилась Служба внешней разведки Украины (СВРУ). Их расследование принесло результаты. Владельцем картины оказался гражданин Беларуси, купивший портрет в 2013 году за 800 евро — в разы меньше, чем его реальная стоимость.

Он прекрасно знал, что эта картина похищена из Украины. Именно поэтому хотел остаться анонимным, — рассказал сотрудник СВРУ Олег Александров.

Благодаря расследованиям картину все-таки удалось вернуть в Украину.

Всего во время Второй мировой войны нацисты вывезли из украинских музеев около 65 тыс. экспонатов. Советская власть вернула лишь несколько сотен.

Да и сегодня россияне на оккупированных территориях повторяют преступления, грабя музеи и вывозя шедевры. Поэтому никто не знает, сколько культурных памятников мы уже потеряли и сколько будет еще потеряно во время этой войны.

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