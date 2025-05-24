Мир

Разыскивал даже Интерпол! Как портрет Юзефы Липковской вернули в Украину

Елена Астахова, Журналист программы Факты ICTV 24 мая 2025, 10:00
картина
вишиванка
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”Вышитая дипломатия”: как президенты США и Франции в украинские рубашки нарядились
Разыскивал даже Интерпол! Как портрет Юзефы Липковской вернули в Украину
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