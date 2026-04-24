Atlas Festival 2026: коли чекати фестиваль і скільки він коштує

Коли говориш про Atlas Festival 2026, складно описати його як просто літній фестиваль у Києві, бо це велика міська подія, яка на кілька днів перетворює столицю на культурний простір.

І хоча до відкриття лишилося чимало часу, ми зібрали докладну інформацію про те, як проходитиме цьогоріч Atlas Festival 2026, скільки коштуватимуть квітки і які артисти братимуть у ньому участь.

Коли буде Atlas Festival 2026

Організатори вже підтвердили, що подія пройде у вікенд (п’ятниця, субота, неділя) з 17 по 19 липня 2026 року, а локацією традиційно стане столиця.

Заходи триватимуть щодня приблизно з 14:30 до 21:30.

Фестиваль відомий тим, що щороку збирає понад сотню артистів, і нинішній рік не стане винятком — уже заявлені перші виконавці, а це десятки годин живої музики і кілька сценічних площадок.

Хто виступатиме у 2026 році на Atlas Festival 2026 — артисти

Цьогорічний Atlas вікенд вже зараз виглядає як великого шоу живої української музики.

У лайнапі — артисти, які є голосом країни: Артем Пивоваров, MONATIK, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Друга Ріка, Latexfauna, Жадан і Собаки, Курган & Agregat, Хейтспіч, МУР, The Unsleeping, DREVO, SKYLERR та інші.

І це тільки перша хвиля. Організатори кажуть, що список ще буде розширюватися, і ближче до літа з’являться нові імена, у тому числі й іноземні артисти, яких поки не оголошують.

Скільки коштує вхід на Atlas 2026

Atlas залишається відносно доступним. якщо порівнювати з великими європейськими фестивалями. У 2026 році обіцяють такі ціни:

Квиток на 1 день — близько 1900 грн

Абонемент на всі дні — приблизно 4200 грн ( зі знижкою), 5800 грн (без знижки)

Також іноді діють знижки на квитки від партнерів, наприклад, банківські акції, а ранні квитки традиційно дешевші.

Офіційний продаж здійснюється виключно через сайт фестивалю: Аtlasfestival.com.

Там публікуються всі актуальні ціни на квитки та інформація про нові хвилі продажу.

Головне фото: Atlasfestival.com.

