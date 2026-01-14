Стиль життя Шоу-біз

BTS World Tour 2026: усі дати концертів гурту, ціни на квитки та де їх придбати

Ольга Петухова, редакторка сайту 14 Січня 2026, 16:00 4 хв.
bts світовий тур
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь