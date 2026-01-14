BTS World Tour 2026: усі дати концертів гурту, ціни на квитки та де їх придбати

BTS, семеро корейських музикантів, які підкорили весь світ хітами Dynamite та Permission to Dance, повертаються після кількарічної перерви. Вони готові знову запалити стадіони у своєму гігантському світовому турне 2026–2027.

Це обіцяє бути більшим, ніж просто концерти — це глобальний музичний фестиваль у 34 містах на 5 континентах, і фанати з усього світу вже ледь стримуються від вибуху емоцій.

В яких містах та коли пройдуть концерти, коли і як можна купити квитки на світовий тур BTS, і нарешті — скільки вони коштують, читай у матеріалі.

BTS світовий тур: розклад

Стартуватимуть музиканти на батьківщині, а замкнуть коло у березні наступного року на Філіппінах. За цей час вони виступатимуть і у Європі, тож можеш шукати зручний час і найближчу локацію.

BTS світовий тур: квітень 2026

9 квітня — Goyang, Південна Корея (Goyang Stadium)

11 квітня — Goyang, Південна Корея

12 квітня — Goyang, Південна Корея

17 квітня — Токіо, Японія

18 квітня — Токіо, Японія

25 квітня — Тампа, США

26 квітня — Тампа, США

BTS світовий тур: травень 2026

2 травня — Ель-Пасо, США

3 травня — Ель-Пасо, США

7 травня — Мехіко, Мексика

9 травня — Мехіко, Мексика

10 травня — Мехіко, Мексика

16 травня — Стенфорд, США

17 травня — Стенфорд, США

23 травня — Лас-Вегас, США

24 травня — Лас-Вегас, США

27 травня — Лас-Вегас, США

BTS світовий тур: червень 2026

12 червня — Пусан, Південна Корея

13 червня — Пусан, Південна Корея

26 червня — Мадрид, Іспанія

27 червня — Мадрид, Іспанія

BTS світовий тур: липень 2026

1 липня — Брюссель, Бельгія

2 липня — Брюссель, Бельгія

6 липня — Лондон, Велика Британія

7 липня — Лондон, Велика Британія

11 липня — Мюнхен, Німеччина

12 липня — Мюнхен, Німеччина

17 липня — Париж, Франція

18 липня — Париж, Франція

BTS світовий тур: серпень 2026

1, 2 серпня — Іст-Ратерфорд, США

5, 6 серпня — Фоксборо, США

10, 11 серпня — Балтимор, США

15, 16 серпня — Арлінгтон, США

22, 23 серпня — Торонто, Канада

27, 28 серпня — Чикаго, США

BTS світовий тур: вересень 2026

1, 2, 5, 6 вересня — Лос-Анджелес, США

BTS світовий тур: жовтень 2026

2–3 жовтня — Богота, Колумбія

9–10 жовтня — Ліма, Перу

16–17 жовтня — Сантьяго, Чилі

23–24 жовтня — Буенос-Айрес, Аргентина

28, 30–31 жовтня — Сан-Паулу, Бразилія

BTS світовий тур: листопад-грудень 2026

19, 21–22 листопада — Кхао-Сіунг, Тайвань

3, 5–6 грудня — Бангкок, Таїланд

12–13 грудня — Куала‑Лумпур, Малайзія

17, 19–20, 22 грудня — Сінгапур

26–27 грудня — Джакарта, Індонезія

Продовження концертів у 2027 році

12-13 лютого — Мельбурн, Австралія

20-21 лютого — Сідней, Австралія

4, 6-7 березня — Гонконг

13-14 березня — Маніла, Філіппіни

Концерти стартують 9 квітня 2026 року в Південній Кореї, а далі — по всьому світу, з планами на Австралію та Азію у 2027 році.

BTS світовий тур: ціна на квиток

Потрапити на концерти можна, якщо купити квиток: для членів фан‑клубу продаж відкриється через Weverse22‑23 січня 2026, а загальний продаж — 24 січня на таких платформах як Ticketmaster і Weverse Ticket.

Ціни вказані ще не на всі концерти, але орієнтовно вони можуть варіюватися у такому діапазоні: від доступних місць на верхніх трибунах близько $80-$150, середніх $200-$350, до VIP і близьких до сцени місць за $400–$600. У гривнях ціни відповідно будуть від 3.500 грн до 370.000.

Джерело: Ibighit.

