Де буде Євробачення-2026: чи відоме місто проведення та чому хвилюється Австрія

Щороку у Європі проходить пісенний конкурс Євробачення. З року у рік місце проведення змінюється й переходить до країни-переможця.

Читай, де буде Євробачення-2026 та чи відоме вже конкретне місто.

Де буде проводитися Євробачення-2026

Ювілейний 70-й конкурс Євробачення відбудеться в Австрії, оскільки саме її представник — співак JJ — здобув перемогу у 2025 році. Попередньо відомо, що традиційно півфінали та фінал пісенного змагання заплановані на травень.

Для Австрії це вже третє Євробачення: раніше конкурс проходив у 1967 та 2015 роках, і обидва рази — у столиці країни, Відні. Саме Відень і вважався основним кандидатом на проведення — завдяки наявності великих майданчиків, транспортної інфраструктури, готельної бази та попереднього досвіду в організації масштабних міжнародних заходів.

Хоча розглядали також: Грац, Інсбрук, Лінц, Вельс, Оберварт та Санкт-Пельтен. Та все ж таки обрали досвідчену столицю.

Де буде проводитися Євробачення-2026, думаєш ти? Пісенний конкурс проведуть у Відні. Про це повідомив генеральний директор австрійського суспільного мовника ORF Роланд Вайсманн.

Після ретельного аналізу та на основі одностайного рішення журі ORF дійшло висновку, що пропозиція Відня є найпривабливішою не лише з точки зору інфраструктури та логістики, але й в економічному плані.

Квитки на Євробачення 2026 можуть з’явитися вже наприкінці 2025 року, коли буде визначено місто та арену проведення конкурсу.

Дати Євробачення 2026: організатори назвали варіанти

Днями організатори міжнародного пісенного конкурсу назвали можливі дати, коли відбудеться наступне Євробачення. Така інформація з’явилася на сайті Eurovisionworld. Йдеться, що конкурс традиційно проведуть у травні. Одна офіційна дата поки не оголошена. Проте це можуть бути варіанти:

12, 14, 16 травня 2026 року. 19, 21, 23 травня 2026 року.

На вибір дати проведення Євробачення 2026 можуть вплинути відразу кілька подій. А саме Ліга чемпіонів УЄФА, Ліга Європи УЄФА та Кубок Німеччини з футболу. Дати не мають накладатися одна на одну. Найімовірнішим є перший варіант, адже дати другого межують з Кубком Німеччини та Лігою Європи УЄФА.

Вартість Євробачення 2026

Разом із тим, у країні зростає дискусія навколо фінансових аспектів конкурсу. Орієнтовна вартість організації заходу може сягнути щонайменше €30 млн. Після оголошення перемоги навіть сам виконавець, JJ, не втримався від іронічного жарту:

Що я наробив? Вибач, ORF, це буде дорого, — сказав він зі сцени.

Згаданий ним ORF — це національний австрійський мовник, який виступатиме організатором Євробачення-2026. До того ж цього року ORF транслює ще й чемпіонат світу з футболу та зимову Олімпіаду, тому навантаження на бюджет чимале. Для порівняння: сама трансляція Євробачення-2025 обійшлася компанії у близько €700 тис.

Попри все, очікування навколо 70-го конкурсу величезні — це ювілейна подія, і вона обіцяє стати знаковою в історії Євробачення.

