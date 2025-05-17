Такі несхожі між собою! Список переможців Євробачення з часів 2000-х

Якщо у відомій пісні переможець забирає все, то у пісенному конкурсі Євробачення він чи вона точно отримує, окрім кубка, ще й серця глядачів. Кожного року тріумфатори дивують увесь світ, адже вони такі несхожі між собою. В очікуванні на поповнення у їхніх рядах, пропонуємо пригадати усіх переможців головного пісенного конкурсу Євробачення. Список переможців Євробачення з часів 2000-х 2000 рік — Данія: Olsen Brothers з піснею Fly on the Wings of Love 2001 рік — Естонія: Танель Падар, Дейв Бентон і 2XL з піснею Everybody 2002 рік — Латвія: Marie N з піснею I Wanna 2003 рік — Туреччина: Sertab Erener з піснею Everyway That I Can 2004 рік — Україна: Руслана з піснею Wild Dances 2005 рік — Греція: Єлена Папарізу з піснею My Number One 2006 рік — Фінляндія: Lordi з піснею Hard Rock Hallelujah 2007 рік — Сербія: Марія Шерифович з піснею Молитва 2008 рік — Росія: Діма Білан з піснею Believe 2009 рік — Норвегія: Олександр Рибак з піснею Fairytale 2010 рік — Німеччина: Лена Майєр-Ландрут з піснею Satellite 2011 рік — Азербайджан: Ell/Nikki з піснею Running Scared 2012 рік — Швеція: Лорін з піснею Euphoria 2013 рік — Данія: Еммелі де Форест з піснею Only Teardrops 2014 рік — Австрія: Кончіта Вурст з піснею Rise Like a Phoenix 2015 рік — Швеція: Монс Сельмерлев з піснею Heroes 2016 рік — Україна: Джамала з піснею 1944 2017 рік — Португалія: Сальвадор Собрал з піснею Amar Pelos Dois 2018 рік — Ізраїль: Нетта з піснею Toy 2019 рік — Нідерланди: Дункан Лоренс з піснею Arcade 2021 рік — Італія: Måneskin з піснею Zitti e buoni 2022 рік — Україна: Kalush Orchestra з піснею Stefania 2023 рік — Швеція: Loreen з піснею Tattoo 2024 рік — Швейцарія: Nemo з піснею Broke the Code Читати на тему Представники України на Євробаченні: хто та як вражав єврофанів з часів 2000-х Розповідаємо про представників України на Євробаченні за всі роки. А сьогодні, 17 травня 2025, світ знову прикований до телевізорів та ноутбуків. Дивись, яка черга виступів виконавців на фіналі Євробачення 2025, у матеріалі.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення 2025 Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter