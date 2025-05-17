Такі несхожі між собою! Список переможців Євробачення з часів 2000-х

Якщо у відомій пісні переможець забирає все, то у пісенному конкурсі Євробачення він чи вона точно отримує, окрім кубка, ще й серця глядачів. Кожного року тріумфатори дивують увесь світ, адже вони такі несхожі між собою.

В очікуванні на поповнення у їхніх рядах, пропонуємо пригадати усіх переможців головного пісенного конкурсу Євробачення.

Список переможців Євробачення з часів 2000-х

2000 рік — Данія: Olsen Brothers з піснею Fly on the Wings of Love

2001 рік — Естонія: Танель Падар, Дейв Бентон і 2XL з піснею Everybody

2002 рік — Латвія: Marie N з піснею I Wanna

2003 рік — Туреччина: Sertab Erener з піснею Everyway That I Can

2004 рік — Україна: Руслана з піснею Wild Dances

2005 рік — Греція: Єлена Папарізу з піснею My Number One

2006 рік — Фінляндія: Lordi з піснею Hard Rock Hallelujah

2007 рік — Сербія: Марія Шерифович з піснею Молитва

2008 рік — Росія: Діма Білан з піснею Believe

2009 рік — Норвегія: Олександр Рибак з піснею Fairytale

2010 рік — Німеччина: Лена Майєр-Ландрут з піснею Satellite

2011 рік — Азербайджан: Ell/Nikki з піснею Running Scared

2012 рік — Швеція: Лорін з піснею Euphoria

2013 рік — Данія: Еммелі де Форест з піснею Only Teardrops

2014 рік — Австрія: Кончіта Вурст з піснею Rise Like a Phoenix

2015 рік — Швеція: Монс Сельмерлев з піснею Heroes

2016 рік — Україна: Джамала з піснею 1944

2017 рік — Португалія: Сальвадор Собрал з піснею Amar Pelos Dois

2018 рік — Ізраїль: Нетта з піснею Toy

2019 рік — Нідерланди: Дункан Лоренс з піснею Arcade

2021 рік — Італія: Måneskin з піснею Zitti e buoni

2022 рік — Україна: Kalush Orchestra з піснею Stefania

2023 рік — Швеція: Loreen з піснею Tattoo

2024 рік — Швейцарія: Nemo з піснею Broke the Code

А сьогодні, 17 травня 2025, світ знову прикований до телевізорів та ноутбуків. Дивись, яка черга виступів виконавців на фіналі Євробачення 2025, у матеріалі.

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