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Покращує роботу мозку чи провокує депресію? Як death-metal та психоделічна музика впливає на психіку

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 09 Серпня 2023, 18:00
Вплив металу та психоделічної музики на інтелект та емоції людини

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