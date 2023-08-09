Покращує роботу мозку чи провокує депресію? Як death-metal та психоделічна музика впливає на психіку

Музичні смаки — справа індивідуальна. Але за ними часто складають враження про людину, знаходять однодумців, друзів. Одними з яскравих музичних жанрів є death-metal, black-metal та інші психоделічні напрями.

Багато хто, до речі, помилково, вважає, що усі слухачі металу схильні до депресії, нервових розладів та узагалі люди “дивні”.

Вікна-новини вирішили розібратися разом із нейропсихологом, українськими гуртами та слухачем, про що ця музика насправді, як вона впливає на психіку, інтелект, емоції.

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Вплив металу та психоделічної музики на інтелект та емоції людини

Коротке інтро від авторки: як слухачка такої музики та інших жанрів, я завжди цікавилася, що про неї думають інші? Адже вона більш “важка”, місцями навіює страх, але дарує багато драйву та енергії.

У мережі можна побачити різку критику, захоплення та думки, що від такої музики розвивається депресія, стресові розлади тощо. Але перейдімо від коментарів до фахових висновків.

Науковці взялися досліджувати, як психоделічна музика впливає на інтелект, стрес, тривожність, депресію та інші відчуття людини.

Дослідження музичної лабораторії Університету Маккуорі на тему десенсибілізації та схильності до насильства людей, що слухають дез-метал, вказують, що ані музика, ані тексти не “надихають” людей коїти насильство.

Дослідження проводилося серед фанатів та людей, що далекі від таких жанрів. Їм дали прослухати дез-метал та поп-музику, а також показували неприємні зображення та перевіряли роботу мозку.

Дослідження, опубліковане Springer link, на тему психосоціальних ризиків та переваг впливу death- та black-metal на людей показало, що вони не спричиняють вразливість до розладів настрою, таких як тривога та депресія.

Клінічна психологиня, докторка філософії з Нью-Йорка Ніколь Андреолі розповіла, що прослуховування будь-якої музики, зокрема металу, може дарувати позитивні емоції, зменшувати стрес. А також поділилася, що слухачі хеві-металу схильні мислити логічніше.

Дослідження науковців Університету Клівсленда, опубліковане Frontiers, свідчить, що метал-музика здатна розслабляти фанатів, зменшувати гнів, збільшувати натхнення.

Нейропсихолог та керівник дитячого корекційного напрямку Благодійної організації Mental Help 365 Дмитро Вакуленко поділився власним досвідом та спостереженнями щодо впливу важкої музики на психіку, роботу мозку та когнітивні здібності.

Він зауважує, що кожна людина унікальна, як і її реакції на ту чи іншу музику, тобто подразники. Тому однакової категоричної думки щодо всіх людей існувати не може.

Я дотримуюся думки, що у прослуховуванні важкої музики є свої плюси і мінуси. Причому це дуже залежить від особистих вподобань конкретної людини та її ставлення до музики, — каже Дмитро Вакуленко.

Вплив психоделічної музики на когнітивні здібності

На думку нейропсихолога, прослуховування психоделічної музики та жанрів металу може впливати на нас так:

Стимуляція роботи мозку. Музика може стати передумовою до появи потужної вмотивованості. Розвантаження емоційних станів за певних умов. Дарує відчуття щастя та задоволення. Покращує концентрацію уваги та швидкість обробки інформації.

У людей, які мають інше ставлення до музики подібних жанрів, пісні можуть спричиняти стрес, процеси самозахисту та сильне напруження. Тому для “непідготовлених” та тих, кому така музика не імпонує, це матиме протилежний ефект.

Дмитро Вакуленко розповів, що дослідження французького вченого Альфреда Томатіса показують, що музика, яка містить високі частоти в діапазоні від 5000-8000 Гц, добре стимулює розвиток мозку.

Вчений використовував у своїй практиці класичну музику, григоріанський спів, музику бароко.

Я особисто використовував у своїй практиці його приклади і бачив результат дії цієї технології. У важкій музиці звуки зазначеного діапазону зустрічаються рідше. Їх більше у композиціях Моцарта, — пояснює Дмитро Вакуленко.

Чи викликає важка музика депресію та розлади психіки

А щодо можливості появи відхилень психіки чи розвитку депресій на фоні прослуховування важких жанрів музики, фахівець каже, такі ризики є завжди, але ці проблеми є багатогранними, складними процесами.

У світі багато факторів, через які можна захворіти на клінічну депресію. Говорити, що важка музика призводить до депресії всіх слухачів — категорично неправильно.

Українські метал-гурти про свою музику та її мету

Вікна-новини розпитали українські метал-гурти, чим є для них ця музика, які емоції вона дарує, а також — хто їхні слухачі. Екс-ударник українського гурту pušča (Пуща) Хосе розповів, що більшість важкої музики охоплює складні теми, але завжди є винятки.

Лірика може бути нерозбірливою через екстремальний вокал, але це лише допомагає надати музиці власного емоційного та сенсового наповнення.

— Для мене це в першу чергу катарсис і можливість пережити такі негативні емоції як смуток, біль, лють. Акцент на музичному і технічному аспектах, унікальності, сценічних образах тощо роблять цей жанр цікавим для широкого кола людей.

Деколи екстремальний вокал, або ефект “стіни звуку” можуть стати бар’єром для людей, які не звикли до цього, інших це навпаки притягує.

— Для мене death-метал — це музика, яка додає рішучості, впертості та наснаги, допомагаючи рухатися навіть у ситуаціях зневіри, безнадії та розчарування.

Хоч я не дуже часто звертаюся до цього жанру в його чистому вигляді, кожного разу, коли я це роблю, відчуваю саме ці емоції. Для зацікавлених рекомендую до ознайомлення гурти Heruvim (Одеса), Обрій (Ужгород) і Mulyfication (Київ).

Вокаліст та засновник українського метал-гурту Space of variations Олексій Зацерковний каже, музика — це відображення життєвого досвіду у звукових хвилях.

— Сенси змінюються від пісні до пісні, і спектр цих сенсів дуже широкий: від екзистенційних питань, щодо життя та смерті, і до емоційних абстрактних речей, таких як кохання, ненависть, свідомість, плин часу. І все це крізь призму нашого сприйняття світу і досвіду, який ми отримали у цій реальності.

Наші слухачі — дуже різні люди, але мені здається, що збірний образ — люди, які сприймають світ філософськи і водночас відкриті і прості.

В цілому ми і самі такі, тому це резонує, думаю, тому люди слухають нашу музику, відчувають, що їх розуміють, що вони не самотні у своїх переживаннях.

— Плюс ще один важливий момент — це енергія, яку несе наша музика. На жаль, це неможливо описати словами, тому щоб відчути це, краще просто послухати наші пісні, а ще краще — побувати на живому виступі.

Сказати, що існує тільки негативний, або тільки позитивний вплив, здається, буде неправильно. Це все про культуру, індивідуальне сприйняття. Хтось знайде надію у рядках метал-треку, а хтось в тих же рядках побачить відчай.

Ми розпитали й поціновувача психоделічної музики та усіх жанрів металу. Іван розповів, що слухає різне, зокрема й поп, рок, панк та інші напрями. Але найчастіше віддає перевагу саме важким жанрам.

Про свої відчуття чоловік каже:

Це безумовно величезний приплив енергії та емоцій, хороші музичні інструменти у швидкому ритмі завжди захоплювали мене як слухача, — ділиться Іван.

— Після того, як я став фанатом важкої музики та року, мені складно слухати інші жанри, наприклад, хіп-хоп та поп, бо вони не можуть дати мені стільки драйву.

Отож, слухачі хард-металу та подібних жанрів не є людьми “небезпечними”, як їх змальовують у коментарях чи пабліках. Адже це спосіб вивільнити емоції, отримати радість від улюблених композицій, розвантажити мозок та сконцентруватися.

Це підтверджують численні дослідження та фахівці, а найголовніше — музиканти та слухачі. Така музика не спричиняє депресію, не десенсибілізує, а навпаки — додає натхнення та щастя своїм слухачам.

Раніше ми розповідали про новий трек українського рок-гурту O.Torvald Голосові.

Фото: Space of variations

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