Улучшает работу мозга или провоцирует депрессию? Как death-metal и психоделическая музыка влияет на психику

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Анастасия Грубрина, редактор сайта 09 августа 2023, 18:00
Вплив металу та психоделічної музики на інтелект та емоції людини

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