Улучшает работу мозга или провоцирует депрессию? Как death-metal и психоделическая музыка влияет на психику

Музыкальные вкусы — дело индивидуальное. Но по ним часто судят о человеке, находят единомышленников, друзей. Одними из ярких музыкальных жанров являются death-metal, black-metal и другие психоделические направления.

Многие, кстати, ошибочно, считают, что все слушатели метала склонны к депрессии, нервным расстройствам и вообще люди “странные”.

Вікна-новини решили разобраться вместе с нейропсихологом, украинскими группами и слушателем, о чем эта музыка на самом деле, как она влияет на психику, интеллект, эмоции.

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Влияние метала и психоделической музыки на интеллект и эмоции человека

Краткое интро от автора: как слушательница такой музыки и других жанров, я всегда интересовалась, что о ней думают другие? Ведь она более “тяжёлая”, местами внушает страх, но дарит много драйва и энергии.

В сети можно увидеть резкую критику, увлечения и мнения о том, что от такой музыки развивается депрессия, стрессовые расстройства и так далее. Но перейдем от комментариев к профессиональным выводам.

Ученые принялись исследовать, как психоделическая музыка влияет на интеллект, стресс, тревожность, депрессию и другие чувства человека.

Исследования музыкальной лаборатории Университета Маккуори на тему десенсибилизации и склонности к насилию людей, слушающих дез-метал, указывают, что ни музыка, ни тексты не “вдохновляют” людей совершать насилие.

Исследование проводилось среди фанатов и людей, далеких от таких жанров. Им дали прослушать дез-метал и поп-музыку, а также показывали неприятные изображения и проверяли работу мозга.

Исследование, опубликованное Springer link, на тему психосоциальных рисков и преимуществ влияния death- и black-metal на людей показало, что они не вызывают уязвимости к расстройствам настроения, таким как тревога и депрессия.

Клинический психолог, доктор философии из Нью-Йорка Николь Андреоли рассказала, что прослушивание любой музыки, в том числе метала, может дарить положительные эмоции, уменьшать стресс. А также поделилась, что слушатели хэви-метала склонны мыслить логичнее.

Исследование ученых Университета Кливсленда, опубликованное Frontiers, свидетельствует, что метал-музыка способна расслаблять фанатов, умерять гнев, увеличивать вдохновение.

Нейропсихолог и руководитель детского коррекционного направления Благотворительной организации Mental Help 365 Дмитрий Вакуленко поделился собственным опытом и наблюдениями влияния тяжелой музыки на психику, работу мозга и когнитивные способности.

Он отмечает, что каждый человек уникален, как и его реакции на ту или иную музыку, то есть раздражители. Поэтому одинакового категорического мнения по отношению ко всем людям существовать не может.

Я придерживаюсь мнения, что в прослушивании тяжелой музыки есть свои плюсы и минусы. Причем это очень зависит от личных предпочтений конкретного человека и его отношения к музыке, — говорит Дмитрий Вакуленко.

Влияние психоделической музыки на когнитивные способности

По мнению нейропсихолога, прослушивание психоделической музыки и жанров метал может влиять на нас так:

Стимуляция работы мозга. Музыка может стать предпосылкой для появления мощной мотивированности. Разгрузка эмоциональных состояний при определенных условиях. Дарит ощущение счастья и удовольствия. Улучшает концентрацию внимания и скорость обработки информации.

У людей, имеющих другое отношение к музыке подобных жанров, песни могут вызвать стресс, процессы самозащиты и сильное напряжение. Поэтому для “неподготовленных” и тех, кому такая музыка не импонирует, это будет иметь противоположный эффект.

Дмитрий Вакуленко рассказал, что исследования французского ученого Альфреда Томатиса показывают, что музыка, содержащая высокие частоты в диапазоне от 5000-8000 Гц, лучше стимулирует развитие мозга.

Ученый использовал в своей практике классическую музыку, григорианское пение, музыку барокко.

Я лично использовал в своей практике его примеры и видел результат действия этой технологии. В тяжелой музыке звуки указанного диапазона встречаются реже. Их больше в композициях Моцарта, — объясняет Дмитрий Вакуленко.

Вызывает ли тяжелая музыка депрессию и расстройства психики

А что касается возможности появления отклонений психики или развития депрессий на фоне прослушивания тяжелых жанров музыки, специалист говорит, что такие риски есть всегда, но эти проблемы являются многогранными, сложными процессами.

В мире много факторов, из-за которых можно заболеть клинической депрессией. Говорить, что тяжелая музыка приводит к депрессии всех слушателей — категорически неправильно.

Украинские метал-группы о своей музыке и ее целях

Вікна-новини расспросили украинские метал-группы, чем является для них эта музыка, какие эмоции она дарит, а также кто их слушатели. Экс-ударник украинской группы pušča (Пуща) Хосе рассказал, что большинство тяжелой музыки охватывает сложные темы, но всегда есть исключения.

Лирика может быть неразборчивой из-за экстремального вокала, но это лишь помогает придать музыке собственное эмоциональное и смысловое наполнение.

— Для меня это, в первую очередь, катарсис и возможность пережить такие негативные эмоции, как печаль, боль, ярость. Акцент на музыкальном и техническом аспектах, уникальности, сценических образах и другом, делают этот жанр интересным для широкого круга людей.

Иногда экстремальный вокал или эффект “стены звука” могут стать барьером для людей, не привыкших к этому, других это наоборот притягивает.

— Для меня death-метал — это музыка, которая придает решимости, упрямства и воодушевления, помогая двигаться даже в ситуациях уныния, безнадежности и разочарования.

Хотя я не очень часто обращаюсь к этому жанру в его чистом виде, всякий раз, когда я это делаю, испытываю именно эти эмоции. Для заинтересованных рекомендую к ознакомлению группы Heruvim (Одесса), Обрій (Ужгород) и Mulyfication (Киев).

Вокалист и основатель украинской металл-группы Space of variations Алексей Зацерковный говорит, что музыка — это отражение жизненного опыта в звуковых волнах.

— Смыслы меняются от песни к песне, и спектр этих смыслов очень широк: от экзистенциальных вопросов, относительно жизни и смерти, и до эмоциональных абстрактных вещей, таких как любовь, ненависть, сознание, течение времени. И все это сквозь призму нашего восприятия мира и опыта, которые мы получили в этой реальности.

Наши слушатели — очень разные люди, но мне кажется, что собирательный образ — люди, которые воспринимают мир философски и одновременно открыты и просты.

В целом мы и сами такие, потому это резонирует, думаю, поэтому люди слушают нашу музыку, чувствуют, что их понимают, что они не одиноки в своих переживаниях.

— Плюс еще один важный момент — это энергия, которую несет наша музыка. К сожалению, это невозможно описать словами, потому, чтобы почувствовать это, лучше просто послушать наши песни, а еще лучше побывать на живом выступлении.

Сказать, что существует только негативное или только положительное влияние, кажется, будет неправильно. Это все о культуре, индивидуальном восприятии. Кто-то найдет надежду в строчках металл-трека, а кто-то в тех же строчках увидит отчаяние.

Мы расспросили и ценителя психоделической музыки и всех жанров метала. Иван рассказал, что слушает разное, в том числе поп, рок, панк и другие направления. Но чаще всего предпочитает именно тяжелые жанры.

О своих ощущениях мужчина говорит:

Это, безусловно, огромный приток энергии и эмоций, хорошие музыкальные инструменты в быстром ритме всегда увлекали меня как слушателя, — делится Иван.

— После того, как я стал фанатом тяжелой музыки и рока, мне сложно слушать другие жанры, например хип-хоп и поп, потому что они не могут дать мне столько драйва.

Итак, слушатели хард-метала и подобных жанров не являются людьми “опасными”, как их изображают в комментариях или пабликах. Ведь это способ высвободить эмоции, получить радость от любимых композиций, разгрузить мозг и сконцентрироваться.

Это подтверждают многочисленные исследования и специалисты, а самое главное — музыканты и слушатели. Такая музыка не вызывает депрессию, не десенсибилизирует, а наоборот — дарит вдохновение и счастье своим слушателям.

Ранее мы рассказывали о новом треке украинской рок-группы O.Torvald Голосовые.

Фото: Space of variations

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