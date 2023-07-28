Послушали, поняли, что это тяжело, думали даже не выпускать — Женя Галич о релизе нового сингла Голосові

Война оставила отпечаток на всех областях нашей жизни. В частности, это можно заметить в творчестве артистов. В своих песнях они рассказывают о боли войны и выражают как свои переживания, так и миллионов украинцев.

Украинская рок-группа O.Torvald выпустила миниальбом Голосові. Он состоит из одноименного сингла и трех аудиосообщений, которые украинские военные записали в боях за Бахмут весной 2023 года.

Фронтмен группы Женя Галич в комментарии Вікнам рассказал о создании релиза и есть ли прототип у главного героя песни.

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Женя Галич о создании сингла Голосові

— Релиз создавался в условиях того, что я неожиданно для себя, во время того, как мы должны были презентовать клип Дихай, поехал с подразделением на Бахмут.

Этот релиз был создан из голосовых сообщений, использованных в личных военных чатах во время выполнения боевых задач.

Мы вообще не думали о создании этого релиза, просто у меня родились несколько строчек и наш саунд-продюсер Костя предложил положить их на музыку. У него была классная гитарная тема, и мы записали.

Но когда послушали, поняли, что это очень тяжело, думали не выпускать. Затем, вернувшись в Киев, поняли, что нужно людям напомнить о происходящей на фронте ситуации, и что война в стране продолжается.

Об этом не нужно забывать, как бы это тяжело не было слушать, — заметил артист.

Также он рассказал об идее клипа на песню.

— Идея клипа Голосові, как и идея клипа Дихай, родилась в голове прямо во время того, как мы записывали песню. Я сразу вообразил себя за барной стойкой, как рассказываю эту историю бармену.

А весь окружающий мир на меня не обращает внимания и не замечает меня. Человек, травмированный, потерявший близких, приехал с войны.

Мне бы очень не хотелось, чтобы так было на самом деле с нашими военными, защищающими страну. О них нужно помнить и уважать, именно благодаря им можно ходить в бар и что-то делать, — отмечает Женя Галич.

Он говорит, что вообще не хотел бы выпускать ничего на тематику войны, а наоборот — делать что-то совершенно другое.

— Но, к сожалению, так происходит, что эмоции, которые я испытал, не отпускают. Я не хотел выпускать этот трек, но окружающий мир меня будто подтолкнул, — говорит фронтмен группы O.Torvald.

Также он добавил, что у песни есть реальный прототип главного героя.

Это человек, который живет в моей голове, он реальный. Я об этом человеке постоянно думаю. После общения с ним написал этот трек. К сожалению, не могу сказать, кто это, но это очень близкий человек.

Также Женя Галич рассказал, планирует ли полноценно возвращаться к музыке.

— Я не планирую полноценно возвращаться к музыке, не планирую полноценно возвращаться к повседневной жизни, потому что я не могу этого сделать, поскольку в стране идет война.

Как можно полноценно вернуться к жизни, если гибнут люди, стреляют по нам? Военные на фронте теряют конечности, здоровье, жизнь — все это ради нашей с вами свободы и полноценной жизни.

Пока наши территории не будут освобождены, нельзя возвращаться к полноценной жизни, потому что полноценная жизнь — с развлечениями, мощными дорогими машинами, пабами, с заполненными летними площадками — может быть только после победы.

Никто не запрещает ходить по улицам, держаться за руки, гулять в парках и т.д. Но злоупотреблять полноценной жизнью не стоит, потому что война продолжается, — считает артист.

O.Torvald — Голосові: слушать онлайн

С начала войны многие украинские группы начали благотворительную и волонтерскую деятельность в пользу своей страны.

К примеру, Kalush Orchestra и БФ Твоя опора объявили сбор 1,7 млн грн для Херсонской инфекционной больницы. Читай, на что пойдут собранные средства и как приобщиться к хорошему делу.

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