Вместе — сможем все! Kalush Orchestra и БФ Твоя Опора объявили сбор 1,7 млн грн для Херсонской инфекционной больницы

С подрыва россиянами Каховской ГЭС прошло почти два месяца, но с последствиями этой экологической катастрофы придется бороться всем вместе еще немало времени.

С мыслями о необходимости объединения украинская группа и победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra объединили силы с благотворительным фондом Твоя опора, чтобы собрать 1,7 млн грн для Херсонской инфекционной больницы.

Идея этого сбора возникла по просьбе главного врача учреждения. Женщина обратилась с официальным письмом к музыкантам после подрыва ГЭС. Тогда бурный поток вымыл опасные химикаты и содержание сточных ям, поглотил нефтепроводы, АЗС, жилые и административные здания.

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По меньшей мере, 150 тонн масла и нефти дрейфовали по Днепру, по данным Офиса президента. Поэтому неотложная потребность в водоочистных сооружениях не приносит удивления, что и стремятся купить для больницы.

Сначала группа собирала средства самостоятельно через Instagram-страницу. Вместе с собственным вкладом музыкантов в 100 тысяч гривен, получилось собрать 285 тысяч гривен. Но этого, к сожалению, недостаточно для приобретения двух водоочистных сооружений для обеззараживания воды для больницы, чтобы у пациентов была чистая питьевая вода.

Поэтому Kalush Orchestra снова объявили сбор, но теперь вместе с БФ Твоя опора. А среди всех, кто задонатит сумму более 1000 гривен, разыграют розовую панаму с подписью близкого друга группы и известного актера Арнольда Шварценеггера.

Мы объединились с благотворительным фондом Твоя Опора для того, чтобы усилить сбор средств. Сборы сейчас идут очень сложно. Надеемся, что вместе мы сможем помочь больнице и обеспечить пациентов чистой водой, — комментирует Kalush Orchestra.

Присоединиться к сбору средств на приобретение двух водоочистных сооружений для обеззараживания воды для Херсонской областной инфекционной больницы можно на сайте БФ Твоя опора по ссылке.

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