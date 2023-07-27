Вместе — сможем все! Kalush Orchestra и БФ Твоя Опора объявили сбор 1,7 млн грн для Херсонской инфекционной больницы

С подрыва россиянами Каховской ГЭС прошло почти два месяца, но с последствиями этой экологической катастрофы придется бороться всем вместе еще немало времени.
С мыслями о необходимости объединения украинская группа и победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra объединили силы с благотворительным фондом Твоя опора, чтобы собрать 1,7 млн грн для Херсонской инфекционной больницы.
Идея этого сбора возникла по просьбе главного врача учреждения. Женщина обратилась с официальным письмом к музыкантам после подрыва ГЭС. Тогда бурный поток вымыл опасные химикаты и содержание сточных ям, поглотил нефтепроводы, АЗС, жилые и административные здания.
По меньшей мере, 150 тонн масла и нефти дрейфовали по Днепру, по данным Офиса президента. Поэтому неотложная потребность в водоочистных сооружениях не приносит удивления, что и стремятся купить для больницы.
Сначала группа собирала средства самостоятельно через Instagram-страницу. Вместе с собственным вкладом музыкантов в 100 тысяч гривен, получилось собрать 285 тысяч гривен. Но этого, к сожалению, недостаточно для приобретения двух водоочистных сооружений для обеззараживания воды для больницы, чтобы у пациентов была чистая питьевая вода.
Поэтому Kalush Orchestra снова объявили сбор, но теперь вместе с БФ Твоя опора. А среди всех, кто задонатит сумму более 1000 гривен, разыграют розовую панаму с подписью близкого друга группы и известного актера Арнольда Шварценеггера.
Мы объединились с благотворительным фондом Твоя Опора для того, чтобы усилить сбор средств. Сборы сейчас идут очень сложно. Надеемся, что вместе мы сможем помочь больнице и обеспечить пациентов чистой водой, — комментирует Kalush Orchestra.
Мы объединились с благотворительным фондом Твоя Опора для того, чтобы усилить сбор средств. Сборы сейчас идут очень сложно. Надеемся, что вместе мы сможем помочь больнице и обеспечить пациентов чистой водой, — комментирует Kalush Orchestra.
Присоединиться к сбору средств на приобретение двух водоочистных сооружений для обеззараживания воды для Херсонской областной инфекционной больницы можно на сайте БФ Твоя опора по ссылке.
Продолжают приближать Украину к победе и те, кто уже не в состоянии воевать. Читай, как два ветерана АТО устроили пешеходный марафон, чтобы собрать средства на благотворительность.
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