Разом — зможемо все! Kalush Orchestra та БФ Твоя Опора оголосили збір 1,7 млн грн для Херсонської інфекційної лікарні

З підриву росіянами Каховської ГЕС минуло вже майже два місяці, але з наслідками цієї екологічної катастрофи доведеться боротись усім разом ще чимало часу.

З думками про необхідність єднатись український гурт та переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra об’єднали сили з благодійним фондом Твоя опора, щоб зібрати 1,7 млн грн для Херсонської інфекційної лікарні.

Ідея цього збору виникла з прохання головної лікарки установи. Жінка звернулась з офіційним листом до музикантів після підриву ГЕС. Тоді бурхливий потік вимив небезпечні хімікати та вміст стічних ям, поглинув нафтопроводи, АЗС, житлові та адміністративні будівлі.

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Щонайменше 150 тонн мастила та нафти дрейфували Дніпром, за даними Офісу президента. Тому нагальна потреба в водоочисних спорудах не приносить здивування, що й прагнуть купити для лікарні.

Спершу гурт збирав кошти самостійно через Instagram-сторінку. Разом з власним внеском музикантів у 100 тисяч гривень, вийшло назбирати 285 тисяч гривень. Та цього, на жаль, недостатньо для придбання двох водоочисних споруд для знезараження води для лікарні, щоб пацієнти мали чисту питну воду.

Тому Kalush Orchestra знову оголосив збір, але тепер разом з БФ Твоя опора. А серед усіх, хто задонатить суму понад 1000 гривень, розіграють рожеву панаму з підписом близького друга гурту та відомого актора Арнольда Шварценеггера.

Ми об’єдналися з благодійним фондом Твоя Опора для того, щоб підсилити збір коштів. Збори зараз йдуть дуже складно. Сподіваємося, що разом ми зможемо допомогти лікарні й забезпечити пацієнтів чистою водою, — коментує Kalush Orchestra.

Долучитись до збору коштів на придбання двох водоочисних споруд для знезараження води для Херсонської обласної інфекційної лікарні можна на сайті БФ Твоя опора за посиланням.

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