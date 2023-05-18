Пішохідний марафон двох ветеранів АТО: на що збирають кошти захисники України

Двоє українських ветеранів Олександр Швецов та Сергій Храпко, які пішли воювати ще у 2014 році та зазнали тяжких травм, сьогодні вирушили назустріч один одному з Києва та Житомира.

Мета волонтерів — назбирати понад 3 млн 600 тисяч гривень на медичне обладнання для Головного військового шпиталю України.

Олександр Швецов та Сергій Храпко пішли захищати Україну ще з самого початку російської агресії 2014-го року. Уже влітку Олександр у боях втратив ногу. На рік пізніше його побратим Сергій одночасно втратив руку та ногу під час мінометного обстрілу.

Від того ветерани активно волонтерять — збирають гроші на автівки та дрони для армії. А сьогодні наважилися на піший марафон між Києвом та Житомиром, аби купити гастроскоп для Головного військового шпиталю України.

Власне свій забіг особисто хотів би присвятити Володимиру Ковальскому, який 27 лютого загинув, захищаючи Бучу. Це людина з двома ампутованими ногами, тож власне сьогоднішній день я б хотів присвятити йому, — розповідає ветеран російсько-української війни Сергій Храпко.

Саме у Головному військовому шпиталі Києва свого часу врятували життя Олександру та Сергію. Заклад щодня госпіталізує з півсотні пацієнтів, тому свій гастроскоп приймальні вкрай необхідний, аби одразу діагностувати тяжко поранених, а не відправляти їх по різних відділеннях, бо це марнує безцінний час.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про центр реабілітації RECOVERY, що відкрився в Одесі для військових.

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