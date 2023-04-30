Герої будуть впевнені, що в тилу про них подбають: в Одесі відкрився центр реабілітації RECOVERY

В Одесі на базі державного госпітального відділення запрацював інноваційний центр реабілітації військових RECOVERY.

Тепер кваліфіковану допомогу тут зможуть отримати бійці з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями. Це вже другий центр національної мережі RECOVERY, заснований подружжям філантропів Віктора й Олени Пінчуків.

Ходив двома милицями, тепер вже з однією. Це, мабуть, найкращі тренажери. Я таких ще ніколи не бачив, — розповідає військовослужбовець Василь Франчук.

Загалом ще планують відкрити десять реабілітаційних закладів по всій країні до кінця цього року. Інвестиції у проект становлять понад 11 із половиною мільйонів доларів.

Найважливішою проблемою в Україні буде реабілітація, наших героїв. Тому ми запустили цей проект RECOVERY та не плануємо зупинятися, — розповідає бізнесмен, засновник проекту RECOVERY Віктор Пінчук.

Як надсучасне обладнання допомагає відновленню наших захисників, дивись у сюжеті.

Раніше ми вже розповідали, як перші військові отримали нові кінцівки завдяки проекту Recovery.

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