Високоякісні протезування та реабілітація — перші військові отримали нові кінцівки завдяки проекту Recovery

Перші три українські військові отримали складне протезування в Польщі у рамках проекту Recovery, заснованого Віктором та Оленою Пінчуками.

Сьогодні в Україні ще немає практики такого протезування верхніх кінцівок, наразі це можливо лише закордоном. Кількість постраждалих бійців, яким потрібні протези, постійно зростає.

І хоча офіційних цифр, поки триває війна, не називають, щодня таких військових стає більше. Не лише протезування, а й високоякісна реабілітація — це те, заради чого створений проект, і те, чого потребуватимуть українські захисники після поранень і ще довго після перемоги.

Зараз також дивляться

Один із цих протезів замінить 28-річому Дмитру Фінашину, Герою України, ліву руку. Торік біля Соледара боєць натрапив на засідку росіян і отримав тяжке поранення. Наклав турнікет, але знайшли військового аж на третю добу, і руку врятувати було неможливо.

Разом із Дмитром на свій протез чекає і десантник Крістіан, який втратив руку в боях на Київщині, та Анатолій, який постраждав під час прориву з Маріуполя.

Такі складні випадки протезування, як у хлопців, коли немає руки від плеча, в Україні ще не практикують. Тож завдяки Recovery знайшли клініку за кордоном. Протези виготовляли в польській клініці InovaMed майже півроку.

Такі біонічні протези — технологічна вершина. Їх надфункціональні засоби дозволяють, наскільки це можливо, повернути людині дрібну моторику. У біонічній кисті кожен палець має окремий моторчик.

Керувати можна з телефону, за допомогою спеціального додатка. Це дозволяє використовувати кисть для приготування страв, малювання та навіть письма.

До речі, виготовлюють біонічні протези в Україні також. Читай, у чому унікальність біонічної руки виробництва українського стартапу Esper Bionics.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за новинами!