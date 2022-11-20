Найкращий винахід року — як українці виготовлюють унікальні біонічні руки та протезують постраждалих від війни

Журнал Time назвав одним з найкращих винаходів року біонічну руку виробництва українського стартапу Esper Bionics.

Керівниця проекту Незламні Ірина Заславець та співзасновниця та операційна директорка компанії Esper Bionics Анна Белєванцева розповіли Яні Брензей про виготовлення унікальних у світі біонічних протезів та їх встановлення українським військовим.

У чому особливість українського протеза

Анна Белєванцева розповідає, що протез має дуже наближений вигляд до людської кисті та рухає всіма пальцями.

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Унікальність цього протезу в тому, що він дуже легко керується в порівнянні з іншими й він є розумним. Тобто він запам’ятовує поведінку користувача та здатний до самонавчання, — пояснює співзасновниця стартапу.

Виробництво в Києві наразі налаштоване на виготовлення 200 таких рук на рік. Але компанія працює над розширенням потужностей до 1000 протезів на рік.

Вартість одного такого протеза стартує від $20 000 на американському ринку. Однак для українців Esper Bionics продаватиме свою продукцію за $6,500 — це собівартість приладу.

Збір коштів на протези

Загалом в Україні вже п’ятеро людей, зокрема один військовий, користуються протезами від Esper Bionics. Але, на жаль, війна щодня збільшує кількість людей, яким необхідне протезування.

Тому проект Незламні почав благодійний збір коштів, щоб допомогти людям повернутись до повноцінного життя.

Ми маємо вже понад 22 млн грн. Понад 16 000 українців долучились до цього проекту. Цих коштів має вистачити на 10-15 протезів залежно від складності пацієнтів. Ми вже їх замовили, — ділиться Ірина Заславець.

Але збір триває. Мета благодійників — 100 млн грн. Долучитись до збору коштів можна за посиланням.

Протезування в Україні нині потребують сотні людей. Читай, куди варто звертатись для протезування та скільки це коштує.

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