Здоров'я та краса

Дорого і неякісно? Що ми насправді знаємо про протезування в Україні та хто ним може скористатися

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Жовтня 2022, 07:00
Протезування в Україні
Фото: Pexels

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