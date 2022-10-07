Дорого і неякісно? Що ми насправді знаємо про протезування в Україні та хто ним може скористатися

Війна з Росією забирає життя та здоров’я військових, цивільних людей. Адже війська РФ свідомо б’ють важким озброєнням по дитячих садках, школах, адмінбудівлях, житлових будинках. Через це сотні людей отримують важкі поранення, і деякі з них призводять до ампутації кінцівок.

Лише у червні Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про п’ять сотень людей, яким потрібне протезування — і це приблизні дані.

Для того, аби повернутися у попереднє життя, всім їм необхідне протезування — в Україні воно може бути безкоштовним. Щоправда, тут існують свої підводні камені, один з яких: невіра самих пацієнтів у вітчизняну медицину та протезування, через що більшість з них виїздить на лікування за кордон.

Також проблематичним є пошук якісних протезів, завантаженість наших лікарів та обмежена кількість реабілітаційних центрів, які займаються пацієнтами після протезування. Та й негативний досвід минулих років наштовхує українців на думку, що в Україні протезування для них недоступне.

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Разом з тим фонд соціального захисту осіб з інвалідністю повідомив про більше ніж 200 заявок на протезування у період від 24 лютого до 11 вересня цього року. З них уже 84 пацієнти повернулися до звичного життя з протезами.

Військовослужбовці Владислав і Максим на війні втратили ногу. Все через російську артилерію — пояснює Влад. Він зізнається: спершу на його “нову” праву ногу було дуже важко ставати, бо чотири місяці лежав. Завдяки роботі терапевта за кілька тижнів чоловік уже почав ходити.

Тепер, коли я ступаю з протезом, я відчуваю свою стопу. Відчуваю, наче це моя нога. Можу навіть тиснути на газ в авто. Влад протезувався за кордоном, а не в Україні: його знайомі, які мали такий досвід, скаржилися на вітчизняні протези — незручні та малофункціональні. Владислава ж усе влаштовує у його закордонній нозі.

Протезування за кордоном

Хлопці стали першими з п’яти, хто отримав безплатне протезування у США. Таку ініціативу очолює проект Prosthetics for Ukrainians, і подати заявку на протезування може будь-хто — головне, щоб були загоєні рани після ампутації та закордонний паспорт.

Насамперед лікарі протезують дітей та військових, які планують повернутися на фронт.

Та ті, хто освоїв нові кінцівки, потребуватимуть нагляду та консультації й в Україні, тож тепер проект розглядає можливість відкриття свого філіалу тут.

Протезування в Україні

Зараз в Україні немає жодної проблеми з протезуванням чи реабілітацією, — відзначає керівниця патронатної служби Азову Олена Толкачова.

— Українські лікарі знають та вміють це робити. Проблема полягає в іншому — в кількості таких пацієнтів.

За кордон зараз їдуть лише люди із важкими пораненнями, але і це значно розвантажує вітчизняних спеціалістів.

Представниця проекту Протезуйся в Україні Олена Цимбалюк закликає: немає сенсу їхати з дому за кордон, коли в Україні досить активно розвивається протезувальна справа. А засновниця цього ж проекту Антоніна Кумка наголошує на головній необхідності лікуватися саме вдома — адже протягом всього життя протез потрібно десь обслуговувати.

Проблема української галузі протезування у тому, що її досі уявляють собі, як щось відстале. Підвальне приміщення з дерев’яними ногами. Але всі пам’ятають стан української стоматології раніше. І всі знають, на якому рівні вона зараз.

Тож якість виконаної роботи залежить не від країни, а від фахівця.

Ціна протезування

Протезування в Україні для постраждалих є абсолютно безплатним. Гроші на це виділила влада: цього року уряд заклав до бюджету близько двох мільярдів гривень на технічні засоби реабілітації для людей з інвалідністю. Наступного року цю суму планують збільшити.

Різні протези коштують по-різному. У фонді соцзахисту осіб з інвалідністю розповідають, що один протез може коштувати від 20 тисяч гривень, до 220 тисяч. Все залежить від матеріалу, якості та місця, яке будуть протезувати.

Коштів, які виділяє держава, цілком достатньо, щоб покрити первинне протезування — це суто механічний або косметичний протез. Але якщо цивільна людина хоче отримати високофункціональний протез, то різницю вона повинна доплатити власним коштом. Для військових другий етап протезування є також безплатним. Єдині збори коштів для протезування можуть влаштовувати благодійні ініціативи чи реабілітаційні центри. Про один з таких проектів ми розповідали тобі раніше. Читай, як долучитися до збору коштів на протезування українців.

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