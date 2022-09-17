Повернутися до життя — як допомогти тим, кому потрібен протез

Щонайменше півтисячі наших громадян, за даними МОЗ, уже втратили кінцівки у цій війні. Це наші воїни, цивільні та діти.

Статистика ампутацій свідчить: 70% втратили ноги, 30% — руки. Щоб повернутися до максимально повноцінного життя, їм потрібні протези. Не косметичні, а сучасні й функціональні — біонічні протези. Найперше таких потребують українці, які втратили верхню кінцівку. Адже саме біонічний протез дасть змогу рухати пальцями.

Перший такий встановили у Національному центрі реабілітації Незламні Першого медоб’єднання Львова. Там стартувала програма протезування. Біонічну кінцівку отримав Михайло Юрчук. Він втратив руку і ногу у битві за Ізюм.

Протезування ноги для нього було дуже важливим. Він не може на візку крутити двома руками колеса і не може ходити на милицях, бо знову ж таки — руки не має, – пояснює протезист Назар Багнюк.

Нову руку називає “щасливим квитком у життя”. Лікарі кажуть: більше не треба їхати за кордон, все необхідне для порятунку тих, хто постраждав від війни, можуть робити в Україні.

Щоб забезпечити найкращими біонічними протезами усіх, хто постраждав від війни, Центр Незламні та благодійна платформа dobro.ua запустили проект Протези для Незламних.

Кожна благодійна гривня важлива – https://dobro.ua/project/unbroken/.

Після пережитого намагаються оговтатись також українці, які виїхали з тимчасово окупованого Херсону. Читай історію херсонської лікарки про нестачу ліків, російський терор та розстріл мирного населення.