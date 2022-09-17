Украина

Вернуться к жизни – как помочь тем, кому нужен протез

Ирина Заславец, медицинский обозреватель программы Викна-Новости 17 сентября 2022, 17:00

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Война ударила по домам и убеждениям — как живут приграничные села Сумской и Черниговской областей
2:05:02
Місто Ізюм сьогодні 17.09.2022 - ексгумація трупів триває
Эксгумация жертв войны продолжается — разрушенный на 80% Изюм приходит в себя после российской оккупации
2:02:54
Ситуація в Кривому Розі 17.09.2022 - місто ліквідовує наслідки атаки росіян
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