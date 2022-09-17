Вернуться к жизни – как помочь тем, кому нужен протез

По меньшей мере полтысячи наших граждан, по данным Минздрава, уже потеряли конечности в этой войне. Это наши воины, гражданские и дети.

Статистика ампутаций свидетельствует: 70% потеряли ноги, 30% — руки.

Чтобы возвратиться к максимально полноценной жизни, им нужны протезы. Не косметические, а современные и многофункциональные — бионические протезы. В первую очередь в таких нуждаются украинцы, потерявшие верхнюю конечность. Ведь именно бионический протез позволит двигать пальцами.

Первый такой установили в Национальном центре реабилитации Незламні Первого медобъединения Львова. Там стартовала программа протезирования. Бионическую концовку получил Михаил Юрчук. Он потерял руку и ногу в битве за Изюм.

Протезирование ноги для него было очень важно. Он не может на тележке крутить двумя руками колеса и не может ходить на костылях, потому что опять-таки руки нет, — объясняет протезист Назар Багнюк.

Новую руку называет “счастливым билетом в жизнь”. Врачи говорят: больше не нужно ехать за границу, все необходимое для спасения пострадавших от войны могут делать в Украине.

Чтобы обеспечить лучшими бионическими протезами всех, кто пострадал от войны, Центр Незламні и благотворительная платформа dobro.ua запустили проект Протезы для Несокрушимых.

Каждая благотворительная гривна важна — https://dobro.ua/project/unbroken/.

После пережитого пытаются прийти в себя также украинцы, выехавшие из временно оккупированного Херсона. Читай историю херсонского врача о нехватке лекарств, российском терроре и расстреле мирного населения.