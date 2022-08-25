Нехватка лекарств, российский террор и расстрел мирного населения. Врач из Херсона рассказала об оккупации

Врачи — еще одни наши герои. Сложно проводить операции под обстрелами, лечить, когда нет препаратов, и помогать, когда тебя терроризируют. Однако наши медработники делают все, чтобы спасать человеческие жизни.

Семейный врач из Херсона Лилия Сарахман рассказала для проекта Дякуємо серцем о работе в период временной оккупации. По ее словам, лекарств не было, приходилось помогать пациентам иначе: делать инъекции и назначать фитопрепараты. Все, что имели в больнице, раздавали бесплатно, а на ночных сменах помогали людям с осколочными ранениями.

Тихий и нетихий террор в Херсоне мы почувствовали на своих пациентах, потому что больница была первой от линии фронта, — говорит Лилия.

24 февраля женщина, как обычно, пришла на работу, ведь пациентам нужно лечение. Она вспоминает: город окутала паника, были длинные очереди в аптеки, банкоматы и магазины. За несколько дней в аптеках Херсона закончились препараты первой необходимости, а россияне не позволяли движение “зелеными” коридорами.

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— На вторую – третью неделю люди начали приходить к нам. Им нужны были лекарства от хронических заболеваний: сахарного диабета, артериальной гипертензии. Некоторые запасы у нас были, поэтому выдавали хотя бы по десять таблеток. Всем давали бесплатно. Иногда приходилось искать другой выход из ситуации, — делится Лилия.

Если для лечения бактериальной пневмонии не было антибиотика в таблетках, делали инъекции. Артериальное давление тоже приходилось снижать внутривенно.

Было очень тяжело морально работать. Утратили покой, стали какие-то беззащитные.

— Пациенты приходили к нам психологически угнетенные. Часто разговоры начинались со слез, — признается врач.

Пациенты делились ужасными историями из окрестностей Херсона о похищении и пытках мирного населения. Родные пострадавших обращались за помощью к врачам.

— Мы не могли поверить, что россияне просто в упор расстреливают мирное население. Но я увидела это своими глазами. С марта начала работать еще и в приемном отделении, потому что не хватало медиков. Преимущественно это были ночные смены после моей амбулаторной работы. Больница была на первой линии фронта, поэтому к нам приезжали люди со всех окрестностей и сел, — рассказывает Сарахман.

Она признается: никогда не забудет свое первое дежурство. Тогда в отделение поступили раненые из двух обстрелянных автомобилей, среди которых были супруги 50–60 лет. Женщине насквозь осколком пробило плечо, ее госпитализировали и оказали помощь.

— Во втором автомобиле ехали молодые супруги с сыном, которому был один год. Вся одежда была в крови, на теле и голове — осколочные ранения. Скорой доставили его в областную больницу, там работали нейрохирурги, — вспоминает Лилия и говорит, что все остались живы.

В конце апреля Лилия с семьей выехала из Херсона, говорит: в больнице осталось очень мало медиков. Россия блокирует поставки лекарств в регион, а пациентам они очень нужны.

Украинские врачи делают невероятные вещи на фронте, прямо на линии огня оказывают помощь раненым. Ранее мы рассказывали историю парамедика Дианы Кукурудзяк, которая готова ехать под пули, чтобы спасать бойцов.

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