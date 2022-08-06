После ада тряслись руки: о жизни боевого медика на нуле

Она — надежный тыл бойцов. Она всегда рядом и готова ехать под пулями, чтобы спасти как можно больше своих товарищей.

Историю девушки, которая борется с самой смертью и вывозит ребят из нулевого ада, рассказал журналистам УП.Жизнь Ярослав Галас.

Эта чрезвычайная и смелая девушка — боевой медик отдельной 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады Диана Кукурудзяк.

Она не ищет наград, просто спасает жизни. Но героизм девушки не смог остаться незамеченным. Поэтому ее медицинский мундир уже заслуженно украшает орден За мужество III степени, выданный указом президента.

Как Диана попала в ВСУ

Девушке с детства нравился медицинский халат и военный мундир. Лучшее их сочетание могло воплотиться только в ВСУ.

Сначала Диана работала обычным фельдшером в ​​своем селе в Хмельницкой области, а потом поняла, что хочет большего.

Так два года назад она стала первой в своей семье, кто подписал контракт с ВСУ. Даже несмотря на то, что родители очень отговаривали ее.

Вот так начался путь боевого медика в 128-й бригаде. Служба началась в зоне ООС, где она оказывала помощь раненым. Но с 24 февраля прелюдия закончилась — начался ад.

Ад на земле: бой без правил с российской армией

Боевые медики не всегда ждут за линией столкновения. Часто они вместе с военными передвигаются по нулю, чтобы спастись. Так случилось и с Дианой.

С самого начала полномасштабного вторжения Диана Кукурудзяк со своим подразделением оказалась в нулевом аду. Ведь за два дня до вторжения они прибыли на учебу в Днепропетровскую область.

С самого утра 24 февраля российские ракеты разбили их лагерь. Поэтому подразделение маршем отправилось на юго-восток, встречать врага на окраине села.

Командиры даже не успели распорядиться, кто какие позиции должен занять, как вышла колонна российской бронетехники и сразу началось сражение.

По воспоминаниям медика, он был очень страшный, непохож на те, которые были в зоне ООС. Россия задействовала все свои силы: танки, минометы, пушки, БТРы, атаковали даже с неба.

Я поняла, что если не найду укрытие, то погибну, и, увидев возле дома какую-то глубокую яму, прыгнула в нее.

Как оказалось впоследствии, в эту яму местные выбрасывали мусор и хлам. Но когда речь идет о выживании — это неважно. Укрытие выдержало наступление россиян, уберегло девушку от вражеских пуль, снарядов и плена.

Я просто сидела в этой яме и молилась.

Тяжелое сражение длилось около двух часов, но после пережитого шока девушка до ночи не решалась самостоятельно выйти из надежного укрытия.

Хотя ей удалось связаться с разведчиками и попросить ее забрать, ребят заметили и они были вынуждены отойти. Российские военные побежали за ними и чудом не заметили девушку.

Конечно, она слышала голоса, однако мужчины разговаривали по-русски. Так она впервые осознала, насколько важен язык на поле боя.

Вышла с укрытия только тогда, когда услышала соловьиную. По соседству горело какое-то здание, в полночь огонь перекинулся на крышу дома и во двор вышли двое мужчин.

В результате один из них заметил девушку, помог выбраться и добраться до своих. Той же ночью вместе с бойцами выбиралась на свой страх и риск из российского окружения на уцелевшей БМП.

После этого случая командир приказал Диане постоянно находиться возле медпункта за линией столкновения. Но на практике это было почти нереально реализовать. Линия фронта двигалась очень быстро.

Шли постоянные бои, мы часто меняли позиции, ночевали в подвалах или под открытым небом, по несколько суток не снимали обувь. И постоянно выезжали за ранеными.

Как Диана Кукурудзяк спасает жизни: будни боевого медика на нуле

Первый выезд Дианы как боевого медика был за подругой и ее парнем. У мужчины была только контузия, но подруга получила тяжелые ранения плеча и таза.

Это испытание не только на физическую выносливость. Спасать бойцов под пулями, рискуя собственной жизнью, — это тяжелое сражение с собственными эмоциями.

На моих глазах погибали наши ребята — обычные солдаты и старшие офицеры. Техника двигалась на максимальных скоростях, и я часто оказывалась в самой гуще боя.

Да, Диана и сама не раз оказывалась в смертельной опасности. Однажды они с напарником бежали в медицинский Hummer, на котором эвакуировали раненых.

Здесь их застал российский танк Е-72, прямо на глазах медиков расстрелявший автомобиль. Они с напарником начали бежать в другую сторону, но до укрытия добирались уже ползком.

Самые жесткие столкновения были в феврале и в начале марта. Тогда Диана Кукурудзяк спала всего по два – три часа, ведь нужно было спасти как можно больше военных.

Тогда на маленьком микроавтобусе, рассчитанном только на одного раненого, Диана вмещала от пяти до семи. А водитель сквозь обстрелы и пули на полной скорости мчался в ближайший медпункт.

Все раненые были счастливы, когда видели медиков на поле боя, ведь о них не забыли.

В таком режиме боевые медики работали несколько суток, и только после передышки пришло осознание, через какой ужас прошла Диана. Отходить от шока и головных болей пришлось четыре дня.

Даже когда мы приехали в безопасное место и я наконец-то смогла пойти в душ, то не могла поднять руки, так они тряслись. Просто долго стояла под водой.

Не бросают никого: помощь гражданским и быт

Но спасают боевые медики не только военных. Прифронтовые села не пустеют полностью. Уезжают в основном те, у кого есть дети или есть куда поехать. Пожилые одинокие люди остаются среди огня.

Поскольку скорая помощь в такие села добраться не может из-за повышенной опасности, то местные гражданские обращаются к боевым медикам.

Кому-то нужны таблетки от давления, кому-то — от головной боли. Мы никому не отказываем, и местные тоже пытаются как-то отблагодарить — приносят фрукты, поесть чего-нибудь домашнего.

Диана Кукурудзяк делится, что одна женщина-парикмахер согласилась бесплатно делать стрижки военным — это уже была радость. Бытовые условия на фронте примитивны, но многого и не нужно. Хватит чайника и тазика, чтобы помыться.

Сегодня служба стала поспокойней, прямые столкновения сменились артиллерийскими дуэлями. И все же выезжают эвакуировать раненых почти каждый день.

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