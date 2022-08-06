Рассказы

После ада тряслись руки: о жизни боевого медика на нуле

Вероника Кононенко, практикантка сайта 06 августа 2022, 10:00
Діана Кукурудзяник
Фото: Facebook

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