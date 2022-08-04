“Оса” острая не только на язык, но и умело уничтожает вражескую технику! История оператора ПТРК

Наши женщины, на первый взгляд, кажутся хрупкими, нежными, изящными. Определенно, так и есть, но, кроме того, они очень храбрые. Когда смотришь на них, не можешь даже подумать, что они своими руками могут уничтожить врага и его технику. А украинки могут! Могут даже больше, ведь имеют невероятную силу внутри себя.

Сегодня познакомим тебя с Валерией. Ей всего 25, и она сама уничтожила российский танк и бронированную машину. Девушка — оператор противотанкового ракетного комплекса 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Свою историю она рассказала журналисту Украинской Правды Ярославу Галасу.

Всего два года назад Валерия окончила факультет спортивного туризма, но сейчас она настоящий боец. Девушку с детства увлекала армия, правда, та, которую показывали в голливудском кино. Во время учебы в университете она вышла замуж за военного и захотела быть всегда рядом. У девушки шестилетний сын, однако желание служить в армии никуда не исчезло.

— Меня долго не хотели брать в подразделение из-за того, что я девушка. И только когда комбат прямо спросил, поеду ли в сектор, в зону боевых действий, и я ответила “да”, дело сдвинулось с места, — делится Валерия.

Как стала оператором ПТРК

Сначала Валерии предложили работать в отделе связи, но девушка говорит, что это работа не для нее.

Я хотела в боевое подразделение и, как только освободилось место обслуживания ПТРК, пошла туда, — рассказывает Валерия.

Она уже полтора года руководит ПТРК Корсар. За это время была даже в зоне ООС. Перед началом полномасштабной войны научилась пользоваться Javelin и NLAW — противотанковыми комплексами НАТО.

Также девушка владеет американским гранатометом BUNKER, украинской Стугной и советским Фаготом.

— Из всего этого оружия предпочитаю наш Корсар. Он эффективный, компактный и легкий. Javelin, например, весит более 20 кг — попробуй закинуть его себе на плечо! — говорит Валерия.

Как уничтожила вражескую технику

Она признается: в начале полномасштабного вторжения очень хотела попасть в зону боевых действий, так и оказалась на передовой. Девушка с командой ждала наступления российской техники и, увидев их флаги, не могла поверить в реальность. Валерии казалось, что это компьютерная игра.

Начала настраивать ПТРК. Сначала Javelin, но потом отдала предпочтение украинскому Корсару. Первыми начали стрелять военные из гранатометов, но не смогли повредить вражескую технику.

— Как только начали стрелять гранатометчики, у меня в голове возникла инструкция из учений: нельзя делать пуск, если твои товарищи впереди. Но я поняла, что сейчас придется ее нарушить, другого выхода нет, — вспоминает военная.

В этот момент девушка увидела первый вражеский танк.

— В 300 м от меня на дорогу выползает первый танк — Т-72 с российским флагом. Я сразу нажимаю на пуск.

В этот момент весь страх и чувство нереальности исчезли, осталось только понимание: либо я его, либо он меня. Несколько секунд, и ракета попадает прямо в танк — вспышка, грохот, клубы черного дыма.

Т-72 сползает в сторону, заваливается в кювет, а я как закричу изо всех сил: “Я попала! Попала!!!” — вспоминает Валерия.

Далее девушка пыталась попасть во вражескую боевую разведывательную машину, однако разрядился ПТРК и техника спряталась среди деревьев. Товарищи принесли новую батарею для Корсара, и она попробовала второй раз, однако снова неудачная попытка. Расстояние было слишком мало, и ракета не попала. Но военная не сдалась!

— Когда все уже отошли, я сама подсоединила новую ракету, села на землю, прицелилась как следует, совершила пуск и попала. В БМП сдетонировал боекомплект — грохот был страшный. Только после этого я отбежала назад за нашими ребятами и села в машину, — вспоминает Валерия.

О полученном ранении

В машине с товарищами девушка плакала, так как понимала, что враг зайдет в село. Ей приходилось бывать в тех месяцах до войны, и она почувствовала огромную досаду. Далее враг начал наносить удары по селу. Наши военные давали ответ, но Валерия получила ранения.

— У нас начали взрываться снаряды, и вдруг что-то черкнуло меня по ноге. Осколок оставил только царапину, но боль была такой, как будто это серьезное ранение.

Перекатываюсь прямо по луже в сторону, как вдруг со стороны вспышка, и я чувствую, будто меня ударили по ноге большой глыбой асфальта. Подполз товарищ, оттащил меня за бронежилет на обочину и наложил на ногу турникет, — вспоминает девушка.

Затем военные подбежали к машине, которая забирала раненых. Грузовик с ранеными несколько часов ехал в ближайшую гражданскую больницу. Температура воздуха опустилась, вместо дождя пошел снег, и раненые покрылись инеем. У Валерии произошел сильный выброс адреналина, даже в грузовике она продолжалась трястись. А еще чувствовала себя “сломанной”.

Девушке провели операцию на ноге, затем последовало несколько недель реабилитации. Она училась буквально заново ходить, а на ноге остался большой шрам. Также Валерия нуждалась в помощи психолога после пережитого.

Валерия получила орден За мужність III степени за удачно уничтоженную русскую технику. А также получила государственную медаль Захиснику Вітчизни. Но этот бой изменил ее.

— Я почувствовала, что человек совсем не бессмертный. Сначала ты уверена, что с тобой ничего не произойдет. А после ранения приходит понимание, насколько человек уязвим, — признается военный.

После того как Валерия поправилась, она вернулась в свое подразделение и снова принимала участие в боях, теперь уже как оператор Стугны.

О сексизме в армии

Несмотря на свою хорошую службу, Валерия отмечает, что в армии, как и всюду, есть сексизм. Даже в больнице после ранения ей пытались найти отдельную палату, но она настаивала, что может быть в одной вместе с мужчинами.

А в самой армии в девушку не верили и сомневались, что она сможет воевать, а не просто сидеть в штабе. Однако Валерия умеет справиться и пристыдить обидчиков. Говорит, делает это красиво и литературно. А когда над обидчиками начинают смеяться другие ребята — это неоценимо, говорит она.

— Из-за моего острого языка некоторые считают меня злой и кусачей, даже позывной дали “Оса”. Странно, что зубы еще не выбили, — смеется Валерия.

Украинские девушки переполнены мужеством и любовью к родной стране, поэтому без сомнений идут защищать ее. Ранее мы рассказывали историю 19-летней пулеметчицы Оксаны Рубаняк.

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