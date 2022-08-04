Рассказы

“Оса” острая не только на язык, но и умело уничтожает вражескую технику! История оператора ПТРК

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 августа 2022, 13:00
Валерія “Оса”: історія операторки протитанкового ракетного комплексу
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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