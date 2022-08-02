Ксена — королева воинов и пулемета: как защищает Украину 19-летняя Оксана Рубаняк

На орехи вражеским оккупантам способны дать не только мужчины. Украинская армия гордится сильными, мужественными, опасными и прекрасными женщинами в своем составе.

За время полномасштабной войны их количество в армии увеличилось с 37 до 42 тысяч.

Они наравне с мужчинами защищают и отдают жизнь за независимое счастливое будущее Украины и ее людей, ведь гендера на войне нет. Есть только желание, умения и навыки.

Одной из валькирий 72-й отдельной механизированной бригады является повелительница пулемета с позывным Ксена. Настоящее имя 19-летней девушки — Оксана Рубаняк.

Ее историю рассказал журнал ELLE Украина в спецпроекте Женщины на фронте, в котором публикует истории об украинских женщинах-военных, защищающих родину на передовой.

Оксана — единственная девушка в своем взводе. Каков привычный быт в армии, о задачах, трудностях и мечтах девушка рассказала в интервью.

Начало. 24 февраля

Для Ксены война началась еще в 2014 году, ведь тогда ее близкие родные и друзья пошли защищать Украину на Востоке. Среди них и ее родной дядя. Он участвовал в боях за Иловайск и попал в плен. К счастью, вернулся оттуда домой.

Так что Оксана росла в окружении военных и настоящих патриотов. Неудивительно, что выбор обучения пал на военную кафедру ПНУ им. В. Стефаника.

Утро полномасштабного вторжения девушка встретила дома.

Владелеца квартиры, которую я арендую, забежала в комнату и разбудила меня словами: “Оксана, просыпайся. Началась война”.

Большинство друзей, знакомых и родных — военные, участники боевых действий, сразу пошли защищать Украину. Дядя после плена тоже не прекратил военную деятельность.

После того как девушка обзвонила дорогих людей, чтобы убедиться, все ли с ними в порядке, то задала себе вопрос: “Где я могу быть полезной?”

Сомнений не было — Ксена отважно стремилась защищать родной дом. Она понимала, что не может просто сидеть дома, пока погибают люди. Она, словно настоящая королева воинов, стремилась действовать.

Я хочу, чтобы мои родные, друзья, будущие дети гуляли по улицам, где будет развеваться флаг Украины, будут звучать украинские песни, будут петь украинский гимн.

Победа — это единственный сценарий, который подходит отважной 19-летней Ксене. И она стемится сделать все, чтобы не допустить плохого сценария.

День из жизни пулеметчицы

На войне полезно быть функциональным, то есть владеть многими умениями и навыками, которые делают из человека универсального солдата. Именно такой есть Оксана Рубаняк.

Ее основные будничные обязанности такие же, как и у тысячи других военных пулеметного взвода: заступить на смену с высококалиберным стрелковым оружием и огнем поддерживать личный состав.

Однако давать российским оккупантам на орехи — это не все, что умеет отважная украинская Ксена.

При смене людей на позициях у девушки есть немного времени, чтобы отдохнуть, поэтому она использует его для того, чтобы заняться делопроизводством взвода, эвакуировать раненых или помочь в разведке.

Гендерная дискриминация на войне: правда или миф?

Оксана Рубаняк — единственная девушка в своем взводе, потому внимания не избежать. Но как реагировать и воспринимать это внимание — личное дело каждой девушки.

В большинстве товарищи просто пытаются просто помочь — такое внимание девушке по душе.

Что касается военных обязанностей и задач, то никаких поблажек нет, потому что нет и гендера. Как говорит сама девушка, пол на войне не важный, главное — желание, знания и навыки.

Я равноправно заступаю на позиции, выполняю такую же работу, как и другие мои товарищи.

Сложности и чудеса войны

На войне все сложности общие, ведь когда погибает один из товарищей или родных, каждый член взвода теряет частицу души.

К этому нельзя привыкнуть. Словно часть сердца отмирает, его охватывает яростная ненависть и желание мести.

Однако рядом с плохим всегда идет что-нибудь хорошее, просто надо его рассмотреть. Оксану поразило единение украинцев во всех уголках мира, вовлеченность каждого в большую систему взаимопомощи.

Помощь ВПЛ, переселенцам за границей, все волонтеры, которые собирают деньги, кормят, одевают, строят, спасают из оккупации и возят необходимые вещи на передовую — это все впечатляет.

Такая поддержка духа и поддержка материальная — очень ценна для ВСУ. Тыл не дает сломаться и очень важен для военных.

Но, конечно, кто как ни товарищ, проходящий через то же самое, что и ты, может лучше всех понять твои чувства и поддержать.

Мои товарищи — моя лучшая поддержка. За это короткое время они стали не просто друзьями, а братьями. Люблю их безгранично. Горжусь безгранично.

Война закончится, а что дальше?

Девушка безумно болеет и прилагает огромные усилия для скорой победе Украины. Конечно, после войны Оксана видит Украину величественной и прогрессивной страной.

Ее становление такой мы видим уже сейчас. Главное — правильно воспользоваться открывшимися возможностями.

Без сомнений, скоро наша родная страна будет на самых высоких позициях в рейтинге развитых стран.

Конечно, жизнь самой Оксаны не будет такой, как раньше. Ведь война очень меняет людей, их взгляды и ценности.

Да, война показала, кто настоящий друг девушки, а кто нет. Объединила с родными по духу. Теперь она четче видит и больше ценит “своих” по духу и крови.

То, что я уже изменила, это отношение к людям. Война расставляет все на свои места очень быстро и эффективно.

Отважная Ксена и ее товарищи не сделают ни шага назад, не сдадут ни единой позиции и не отдадут ни одного сантиметра независимости.

Оксана призывает всех украинцев не опускать рук, бороться и продолжать быть сильными, мужественными и независимыми, потому что никто, кроме нас самих, не обеспечит счастливое будущее.

Сколько прекрасных женщин сейчас защищает Украину — это восхищает и вдохновляет! О войне женского рода мы подготовили для вас очень интересный материал.

Чтобы не пропустить больше интересных материалов и всегда быть в курсе нового, следи за нашим Тelegram-каналом.