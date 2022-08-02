Рассказы

Ксена — королева воинов и пулемета: как защищает Украину 19-летняя Оксана Рубаняк

Вероника Кононенко, практикантка сайта 02 августа 2022, 18:00
кулеметниця Оксана Рубаняк
Фото: Facebook

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