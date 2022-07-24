Украина

Война женского рода: сколько женщин сейчас защищает Украину в армии

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 24 июля 2022, 15:37
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