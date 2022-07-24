Война женского рода: сколько женщин сейчас защищает Украину в армии

Украина давно вырвалась из лап гендерных стереотипов, так что теперь никого не удивишь заявлением о женской службе в Вооруженных силах Украины. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время участия во Втором международном Саммите первых леди и джентльменов заявила: наше противостояние не было бы таким эффективным без женщин в составе ВСУ.

Она подчеркнула, что сейчас наблюдается увеличение военнослужащих на всех уровнях и категориях военного дела.

В рядах ВСУ сейчас находится более 50 тысяч женщин-военнослужащих, из них около 5 тысяч — несут службу на передовой линии фронта.

Сколько женщин присоединилось к ВСУ после 24 февраля?

С начала полномасштабной войны в армию вступило 7 тысяч женщин. Еще в октябре 2021 года ВСУ насчитывала 31 тысячу военнослужащих. Сейчас в ВСУ их 38 тысяч, а еще около 12 тысяч гражданские женщины, вступившие в армию Украины.

— У нас было два всплеска увеличения количества женщин в ВСУ: первый раз — это 2014 год, второй — 2022-й. Это такой характер украинской женщины. Она сама заходит в Вооруженные силы и занимает свое почетное место, — делится Анна Маляр.

Украина имеет один из самых больших показателей количества женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.

Если же раньше в Украине действовало ограничение на военную работу для женщин, то теперь женщина может выполнять задания и занимать такое же звание, как и мужчины-военнослужащие.

Единственная проблема, которая до сих пор существует в украинском войске — условия пребывания не приспособлены для женщин. Но Маляр заверила: Минобороны взяли прямой курс по улучшению этой ситуации и организации пространства для женского состава даже в военных условиях.

Обращаясь ко всем женщинам, сегодня воюющим за существование Украины, Маляр подчеркнула: низкий поклон для каждой такой женщины от всех, кто сейчас остается в тылу.

А о Втором международном Саммите первых леди и джентльменов мы рассказывали тебе раньше — читай, для чего это мероприятие существует и где его можно посмотреть.

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