Будущее, которое мы строим вместе: почему важен Саммит первых леди и джентльменов и где его смотреть

Многие мировые звезды и международные политические фигуры стали в поддержку Украины. Однако в субботу 23 июля друзья украинского народа ещё и стали станут гостями Саммита первых леди и джентльменов.

Мероприятие под названием Украина и мир: будущее, которое мы (от)строим вместе, проводится по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской с целью развития диалога между украинцами и миром о потребностях нашего государства и народа.

Присоединиться к саммиту онлайн смогут не только приглашенные гости, но и зрители в более чем 20 странах мира, в частности Эстонии, Чехии, Финляндии, Черногории, Франции и других. Трансляция начнется на You-Tube канале Офиса президента Украины в 16:15 по Киевскому времени.

Саммит первых леди и джентльменов — ОНЛАЙН

Почему важен Саммит первых леди и джентльменов

На саммите будут обсуждены четыре направления, среди которых темы вынужденных переселенцев, образование и детей, здравоохранение во время войны, а также вопрос женщин и их роли в управлении государством.

Однако в фокусе будут оставаться люди и проблема восстановления не только физической составляющей страны, но и психологической.

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Как ранее отметила Елена Зеленская, к участию в обсуждениях будут приглашены первые леди и джентльмены. К ним присоединятся и мировые звезды, оказывающие влияние на международное сообщество и имеющие собственное мнение о восстановлении. Этот шаг станет одним из многих на пути к полноценному восстановлению Украины.

Позже в Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что свое участие в саммите уже подтвердили Дэвид Бекхэм, Ричард Гир, Пирс Морган, Эштон Кутчер и Мила Кунис.

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