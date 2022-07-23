Будущее, которое мы строим вместе: почему важен Саммит первых леди и джентльменов и где его смотреть

Многие мировые звезды и международные политические фигуры стали в поддержку Украины. Однако в субботу 23 июля друзья украинского народа ещё и стали станут гостями Саммита первых леди и джентльменов.
Мероприятие под названием Украина и мир: будущее, которое мы (от)строим вместе, проводится по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской с целью развития диалога между украинцами и миром о потребностях нашего государства и народа.
Присоединиться к саммиту онлайн смогут не только приглашенные гости, но и зрители в более чем 20 странах мира, в частности Эстонии, Чехии, Финляндии, Черногории, Франции и других. Трансляция начнется на You-Tube канале Офиса президента Украины в 16:15 по Киевскому времени.
На саммите будут обсуждены четыре направления, среди которых темы вынужденных переселенцев, образование и детей, здравоохранение во время войны, а также вопрос женщин и их роли в управлении государством.
Однако в фокусе будут оставаться люди и проблема восстановления не только физической составляющей страны, но и психологической.
Как ранее отметила Елена Зеленская, к участию в обсуждениях будут приглашены первые леди и джентльмены. К ним присоединятся и мировые звезды, оказывающие влияние на международное сообщество и имеющие собственное мнение о восстановлении. Этот шаг станет одним из многих на пути к полноценному восстановлению Украины.
Позже в Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что свое участие в саммите уже подтвердили Дэвид Бекхэм, Ричард Гир, Пирс Морган, Эштон Кутчер и Мила Кунис.
Первая леди Украины делает свои выдающиеся шаги в мировой истории, получив возможность высказаться перед американскими конгрессменами. Читай, каким было историческое выступление Елены Зеленской в Конгрессе США.
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