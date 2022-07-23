Майбутнє, яке ми будуємо разом: чому важливий Саміт перших леді та джентльменів і де його дивитись

Чимало світових зірок та міжнародних політичних фігур стали на підтримку України. Однак у суботу, 23 липня, друзі українського народу ще й стануть гостями Саміту перших леді та джентельменів.

Захід під назвою Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом проводиться з ініціативи першої леді України Олени Зеленської з метою розвитку діалогу між українцями та світом про потреби нашої держави та народу.

Долучитись до саміту онлайн зможуть не лише запрошені гості, але й глядачі у понад 20 країнах світу, зокрема Естонії, Чехії, Фінляндії, Чорногорії, Франції та інших. Трансляція розпочнеться на You-Tube каналі Офісу президента України о 16.15 за Київським часом.

Саміт перших леді та джентльменів — ОНЛАЙН

Чому важливий Саміт перших леді та джентльменів

На саміті буде обговорено чотири напрями, серед яких теми вимушених переселенців, освіту та дітей, охорону здоров’я під час війни, а також питанню жінок та їх ролі в управлінні державою.

Однак у фокусі будуть залишатись люди та проблема відновлення не лише фізичної складової країни, але й психологічної.

Читати на тему Відновлення людей важливіше за інфраструктуру: Зеленська про майбутній саміт перших леді та джентельменів Олена Зеленська розповіла про гостей та основні цілі саміту перших леді та джентельменів.

Як раніше зазначила Олена Зеленська до участі в обговореннях будуть запрошені перші леді та джентельмени. До них приєднаються і світові зірки, що мають вплив на міжнародну спільноту та мають власну думку щодо відновлення. Цей крок стане одним з багатьох на шляху до повноцінної відбудови України.

Пізніше у Міністерства культури та інформаційної політики України повідомили, що свою участь у саміті вже підтвердили Девід Бекхем, Річард Гір, Пірс Морган, Ештон Кутчер та Міла Куніс.

Перша леді України робить свої визначні кроки у світовій історії, отримавши нагоду висловитись перед американськими конгресменами. Читай, яким був історичний виступ Олени Зеленської у Конгресі США.

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