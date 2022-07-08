Відновлення людей важливіше за інфраструктуру: Зеленська про майбутній саміт перших леді та джентельменів

Безсумнівно, чимала відповідальність покладається на президента під час війни. Однак його дружина завжди йде поряд та робить усе можливе задля нашої держави.

Нещодавно на міжнародній конференції в Лугано Олена Зеленська анонсувала проведення саміту перших леді та джентельменів.

В інтерв’ю Соломії Вітвіцькій вона розповіла про гостей та основні цілі заходу, які ставить команда першої леді України.

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Олена Зеленська зазначає, що насамперед її команда прагне розповісти світу про українців та водночас зберегти тему війни Росії проти України в інформаційному полі.

Минулого року ми започаткували саміт перших леді та джентльменів і не хочемо втрачати своє лідерство. Тож зрозуміли, що цього року не будемо гаяти часу попри війну.

Темою цього саміту буде наше відновлення. У фокусі уваги будуть люди та питання, як їм відновитися після цієї страшної війни.

Відновлення інфраструктури, будівництво нових та відновлення старих об’єктів — це, звісно, дуже важливо. Проте на першому плані мають бути люди.

Такий процес необхідний в абсолютно всіх сферах від медичної та психологічної до освітньої. Люди мають відчувати, що у них є те омріяне достойне та спокійне життя.

Кого запрошено стати учасниками саміту

Щодо гостей заходу, то команда першої леді вирішила розділити їх на три кластери. До першого увійдуть дружини перших леді та чоловіки президенток, а також прем’єр-міністрів.

На жаль, у нас джентельменів менше. Тут у нас гендерна рівність поки-що не відслідковується, але сподіваємось, що ця тенденція у світі зміниться.

Другий кластер буде включати представників міжнародних організацій, серед яких ООН, UNISEF, ВООЗ тощо. До третього – зірки та лідери думок.

Однак імена гостей наразі залишаються таємницею. Олена Зеленська прагне, щоб їх поява стала приємним сюрпризом для українців. Крім того, перемовини щодо участі деяких осіб ще тривають.

Це мають бути люди з особистою думкою, з впливом на гуманітарну сферу та життя світу загалом.

Які теми для обговорення будуть представлені на саміті

Такий розподіл дозволить розкрити якомога більше тем. Проте загалом їх можна розділити на чотири великі напрямки.

Перша тема буде присвячена вимушеним переселенцям. У другій йтиметься про освіту і дітей, оскільки діти – це найбільш вразлива категорія людей, які страждають від війни. Третя тема охопить питання охорони здоров’я, фізичного та ментального відновлення.

Ми розуміємо, що українці потерпають не тільки від фізичних ран, а й від того, як психологічно переживають розлуку з родиною, смерть близьких, втрату дому. Ми можемо їх вирішити разом за допомогою світу.

Остання тема буде присвячена жінкам та їх ролі у прийнятті рішень у державі. Це важливо, оскільки жінки у нашій країні представлені у кожному секторі, тому важливо говорити про це зі світом.

Крім того, однією з найбільших цілей буде підкреслення лідерської ролі України у світі. Наша держава згуртувала навколо себе світ.

Водночас президент України теж не забуває про комунікацію з пресою та встиг дати інтерв’ю американському телеканалу CNN. Читай, що Володимир Зеленський розповів про боротьбу з Росією, допомогу світу та місце України в НАТО.

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