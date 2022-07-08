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Ми можемо здобути перемогу до кінця року: інтерв’ю Зеленського про боротьбу з Росією, допомогу світу та місце України в НАТО

Вікторія Мельник, практикантка сайту 08 Липня 2022, 17:00

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