Ми можемо здобути перемогу до кінця року: інтерв’ю Зеленського про боротьбу з Росією, допомогу світу та місце України в НАТО

Сьогодні президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу CNN. Під час розмови Верховний Головнокомандувач зробив декілька важливих заяв стосовно війни України з РФ, можливого розвитку подій у найближчому майбутньому, ролі України на світовій арені та про допомогу США та Європи у цій битві.

Борис Джонсон: чи було рішення логічним та чого очікує президент Зеленський?

Володимир Зеленський вважає Бориса Джонсона справжнім другом України. Без тієї допомоги та підтримки, яку ініціював британський прем’єр-міністр, хід війни для України міг бути гіршим та важчим. Попри це він не думає, що стосунки України та Великої Британії після відставки Джонсона погіршаться, а підтримка британців зникне.

Можливо, його відставка вплине на швидкість ухвалення рішень, які є важливими для України. Але ми сподіваємося, що це ніяк не вплине на наявність самої допомоги — військової першочергово.

Також Зеленський проанонсував, що сьогодні він ще має планову розмову з Борисом Джонсоном стосовно майбутніх стосунків Британії та України.

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Зеленський наголошує, що росіяни досі не відмовилися від окупації Києва і всієї України. На сході України зараз дуже складна ситуація, адже у ворога значна перевага в людях та техніці.

На південному напрямку ситуація значно краща, інформує президент.

В цілому, нам треба стабілізувати ситуацію на сході країни, назву це так.

Попри це, Росія часто заявляє про досягнення своїх цілей — захоплення Луганської області, наприклад. Володимир Зеленський зазначає: не варто вірити в те, що заявляють у Росії публічно.

— Вони постійно змінюють свою позицію. Так було з Кримом, так було з Донбасом, так було і з повномасштабним вторгненням.

Їхні солдати, які у нас у полоні, розповідали про накази стріляти по мирних будинках, розповідали про захоплення Києва за три дні, вони видали абсолютно все, що світ мав би знати про Росію.

Російські військові, за словами Зеленського, контролюють руїни: практично вся Луганська область перетворена на попелище.

— Я й амбіцій таких не розумію. Вони зруйнували міста, школи, людей: то що ж вони контролюють? Вони окупанти руїн.

Допомога США: повне військове нарощення для України можливе?

Допомога США та Байдена на чолі цієї країни є найбільшою з усіх, які Україна отримує взагалі. Тож і Україна, і Зеленський, і всі українці дуже вдячні американському народові за підтримку. І хоч між нами відстань — війна відстані не знає.

США нам допомагають, і я хочу сказати — сильно допомагають, але не достатньо, щоб перемогти.

Президент підкреслює, що він цінує ту допомогу, яку уже надають США, але для перемоги у повну силу Україні необхідне максимальне, повне нарощення військ в Україні. США як власники найпотужнішої економіки у світі можуть забезпечити таке нарощення як військовою допомогою, так і фінансовою.

— Ми самі воюємо за нашу свободу, самі кладемо власні життя. Нам просто потрібна допомога в озброєнні та фінансах.

Саме за підтримки Сполучених Штатів відізвалася та простягнула руку допомоги й уся Європа. І коли я закликаю пришвидшити постачання зброї — я говорю не лише до США, а й до всієї Європи.

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НАТО: чому не Україна?

Весь цей час Україна отримувала досить змішані сигнали від світу стосовно вступу до НАТО. Водночас ми стаємо свідками того, як ледь не миттєво вступ до НАТО відкривають Фінляндії та Швеції. То чи не робить світ історичну помилку?

Зеленський вважає, що подібні вчинки є саме тими превентивними кроками, яких так потребує світ: не допустити кривавої війни там.

— Україна підтримує таке рішення світу. Бо це — взаємна повага і глибоке розуміння ризиків сусідства із Росією.

Нині світ багато допомагає Україні: гуманітарно, фінансово, збройно. Рішення, як виявилося, завжди простіші, ніж ми їх собі малюємо. Бо можна було просто взяти Україну в НАТО.

Вони казали: якщо Україна буде в НАТО, то Росія нападе. Ми не в НАТО, але Росія все одно напала. ТО може варто було шукати коротку дистанцію, а не навпаки?

Рішення стосовно Фінляндії та Швеції — правильне. Рішення стосовно України — історична помилка.

Зеленський вкотре наголосив, що Україні необхідне членство в НАТО, адже лише цей альянс забезпечить державі безпеку та надасть гарантії допомоги у майбутньому.

Деокупація українських територій

Українські військові, наш народ та влада боротимуться за кожен клаптик рідної землі. Проте це не буде так легко, як того хотілося б.

Деякі речі повертаються технічно, на полі бою. Для цього нам потрібна зброя. А деякі території ми маємо повернути дипломатичним шляхом.

Жодних територій віддавати Росії чи визнавати їх російськими — українці не готові.

Попри війну, багато людей по всьому світу вірить: Україна та Росія здатні дійти спільних домовленостей. Щоб етап цих домовленостей настав якнайшвидше, Україна потребує ленд-лізу: що це таке та чи чекати на масове постачання західної зброї до України, читай у матеріалі.

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