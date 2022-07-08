Мы можем одержать победу до конца года: интервью Зеленского о борьбе с Россией, помощи мира и месте Украины в НАТО

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CNN. В ходе разговора Верховный Главнокомандующий сделал несколько важных заявлений по поводу войны Украины с РФ, возможного развития событий в ближайшем будущем, роли Украины на мировой арене и помощи США и Европы в этой битве.

Борис Джонсон: было ли решение логичным и чего ожидает президент Зеленский?

Владимир Зеленский считает Бориса Джонсона настоящим другом Украины. Без той помощи и поддержки, которую инициировал британский премьер-министр, ход войны для Украины мог быть хуже и тяжелее. Тем не менее он не думает, что отношения Украины и Великобритании после отставки Джонсона ухудшатся, а поддержка британцев исчезнет.

Возможно, его отставка повлияет на скорость принятия решений, которые важны для Украины. Но мы надеемся, что это никак не повлияет на наличие самой помощи — военной в первую очередь.

Также Зеленский проанонсировал, что сегодня у него состоится плановый разговор с Борисом Джонсоном относительно будущих отношений Британии и Украины.

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Зеленский отмечает, что россияне до сих пор не отказались от оккупации Киева и всей Украины. На востоке Украины сейчас очень сложная ситуация: у врага значительное преимущество в людях и технике.

На южном направлении ситуация значительно лучше, сообщает президент.

В целом нам нужно стабилизировать ситуацию на востоке страны, назву это так.

Несмотря на это, Россия часто заявляет о достижении всех своих целей — захвате Луганской области, например. Владимир Зеленский отмечает: не стоит верить в то, что заявляют в России публично.

— Они постоянно меняют свою позицию. Так было с Крымом, так было с Донбассом, так было и с полномасштабным вторжением.

Их солдаты, которые у нас в плену, рассказывали о приказах стрелять по мирным домам, рассказывали о захвате Киева за три дня, они выдали абсолютно все, что мир должен был знать о России.

Российские военные, по словам Зеленского, контролируют руины: практически вся Луганская область превратилась в пепелище.

— Я и амбиций таких не понимаю. Они разрушили города, школы, людей: что же они контролируют? Они оккупанты руин.

Помощь США: полное военное наращивание для Украины возможно?

Помощь США и Байдена во главе этой страны является самой большой из всех, которые Украина получает вообще. Так что и Украина, и Зеленский, и все украинцы очень благодарны американскому народу за поддержку. И хоть между нами расстояние — война расстояний не знает.

США нам помогают, и я хочу сказать — сильно помогают, но не достаточно, чтобы победить.

Президент подчеркивает, что он ценит помощь, которую уже оказывают США, но для победы в полную силу Украине необходимо максимальное, полное наращивание войск в Украине. США как обладатели самой мощной экономики в мире могут обеспечить такое наращивание как военной помощью, так и финансовой.

— Мы сами сражаемся за нашу свободу, сами кладем собственные жизни. Нам просто необходима помощь в вооружении и финансах.

Именно при поддержке Соединенных Штатов отозвалась и протянула руку помощи и Европа. И когда я призываю ускорить поставки оружия, я обращаюсь не только к США, но и ко всей Европе.

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НАТО: почему не Украина?

Все это время Украина получала довольно смешанные сигналы от мира по поводу вступления в НАТО. В то же время мы становимся свидетелями того, как едва ли не мгновенно возможность вступить в НАТО открывают для Финляндии и Швеции. Так не совершает ли мир историческую ошибку?

Зеленский считает, что данные поступки являются именно теми превентивными шагами, в которых так нуждается мир: не допустить кровавой войны там.

— Украина поддерживает такое решение мира. Это взаимное уважение и глубокое понимание рисков соседства с Россией.

Сейчас мир помогает Украине: гуманитарно, финансово, оружием. Решения, как оказалось, всегда проще, чем мы их себе рисуем. Потому что можно было просто взять Украину в НАТО.

Они говорили: если Украина будет в НАТО, Россия нападет. Мы не в НАТО, но Россия все равно напала. Так может надо искать короткую дистанцию, а не наоборот?

Решение по Финляндии и Швеции — правильное. Решение относительно Украины — историческая ошибка.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украине необходимо членство в НАТО, ведь только этот альянс обеспечит государству безопасность и гарантирует помощь в будущем.

Деоккупация украинских территорий

Украинские военные, наш народ и власти будут бороться за каждый клочок родной земли. Однако это не будет так легко, как хотелось бы.

Некоторые вещи возвращаются технически, на поле боя. Для этого нам необходимо оружие. А некоторые территории мы должны вернуть дипломатическим путем.

Никакие территории отдавать России или признавать их российскими — украинцы не готовы.

Несмотря на войну, многие люди по всему миру верят: Украина и Россия способны прийти к общим договоренностям. Чтобы этап этих договоренностей наступил как можно скорее, Украина нуждается в ленд-лизе: что это такое и ждать ли массовых поставок западного оружия в Украину, читай в материале.

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