Улітку тисячі українських підлітків шукають підробіток — хтось, щоб допомогти родині, хтось — щоб заробити на власні потреби. Але найчастіше працюють у тіні: без договорів, без гарантій, без можливості навіть відмовитися.

Адже офіційно влаштувати неповнолітнього — справа непроста.

Найчастіше підлітки шукають підробіток у сфері обслуговування: заклади харчування, доставка, парк атракціонів, прокат техніки тощо. У селах можуть допомагати по господарствах.

Та роботодавці рідко оформляють дітей офіційно. Все аби уникнути сплати податків за працівника, зменшити паперову роботу.

Працювати підліткам можна лише з дозволу батьків та у вільний від навчання час на безпечних роботах.

Важливий вік та час, проведений на роботі:

від 14 до 16 років — не більше ніж 24 години на тиждень;

від 16 до 18 — максимум 36 годин на тиждень.

Але зарплата має бути, як у дорослого, а ще медстрахування та навіть відпустка!

Та наразі праця дітей залишається в нас у тіні, що наражає їх на небезпеку. Більше деталей про роботу для неповнолітніх та на що ти можеш розраховувати, якщо виходиш на підробіток влітку — читай в нашому іншому матеріалі.

