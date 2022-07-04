Відбудова України в руках Європи: як виглядає конкретний план відновлення та які пріоритети

Кожен свідомий українець мріє не лише про перемогу у цій війні, але й про повне відновлення України.

Для реалізації цих бажань 4 та 5 липня відбувається Міжнародна конференція з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано.

На заході присутні як українська делегація, так і представники 40 країн світу, зокрема і президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

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Конференція розпочалась з виступу Ігнаціо Кассіса, який зазначив, що у жахливі часи руйнування та горя Європу має об’єднати бажання дати українському народу надію про повернення до нормального життя та миру, а також забезпечити відновлення країни.

Ми розуміємо, що попереду важкий шлях, але ніколи не зарано готуватися до миру. Ми бачимо війну на рівні Європи, тому без єдності нічого не можливо.

Також до учасників конференції звернувся і президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що ця війна спрямована не лише на знищення нашої країни та захоплення земель, але й з метою зламати демократичний устрій у світі.

Це маніфестація Росії, що вона нібито здатна знищити саму можливість цивілізації для України – базову гуманність, яка є в кожній нормальній країні.

Володимир Зеленський зазначив, що ворожі обстріли закладів освіти, лікарень та просто жилих масивів несуть у собі ідеологічні засади.

Держава-терорист сподівається, що такі руйнування стануть доказом нібито неспроможності демократичної системи і європейського вибору нашого народу дати людям не те що нормальне, а взагалі життя.

Тому усім країнам необхідно об’єднатись не лише у цьому протистоянні, але й у відновленні України. Оскільки її відбудова не є локальним проектом одного народу, а є спільним завдання всього демократичного світу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль насамперед підкреслив необхідність продовжувати санкційну політику проти Росії, оскільки “business-as-usual” з країною-терористом більше неможливий.

Безпека європейського континенту неподільно пов’язана з Україною. Історія сучасної Європи сьогодні пишеться в Україні.

Україна пропонує своїм партнерам зосередити увагу на впровадженні санкцій щодо енергетики, фінансів і торгівлі РФ, а також введенні персональних обмежень для олігархів, вищих державних службовців та керівників державних підприємств країни-агресора.

План відновлення України

Також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль представив у Лугано план відновлення України. Посадовець зазначив, що мова йде не тільки про виділення коштів на зруйновані школи чи дороги. Більш значним буде досвід та розуміння наших партнерів щодо побудови якісно нового середовища.

Як сформувати новий міський простір, як побудувати нові об’єкти за найкращими стандартами. Ця синергія дозволить забезпечити трансформацію регіонів.

Тож план відновлення України, за словами Дениса Шмигаля, буде складатись з трьох ключових етапів.

Відновлення тут і зараз критичних для життя людей об’єктів. Fast recovery, тобто відновлення після завершення бойових дій шкіл, лікарень, будівництво тимчасового житла. Довгострокова трансформація.

Крім того, прем’єр-міністр визначив три основи для відновлення України — люди, економіка та інфраструктура.

Тож, за словами Дениса Шмигаля, програма відновлення має стосуватися всіх сфер, починаючи від освіти та медицини й закінчуючи зеленим переходом та новим військово-промисловим комплексом.

Прем’єр-міністр України стверджує, що план відновлення України оцінюється в 750 мільярдів доларів, які мають бути отримані з конфіскованих активів РФ.

Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів.

Серед інших джерел відбудови можуть бути гранти й пільгові кредити міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів, інвестиції приватного сектору, позабюджетні внески приватних осіб і корпорацій та кошти державного бюджету України.

Наразі уряд вже формує електронну мапу України з фіксацією збитків, які принесла війна на наші землі. Тому партнери зможуть отримати карту руйнувань, щоб мати змогу підготувати проекти відбудови та трансформації регіонів.

Офіс президента, урядова команда та експерти з Київської школи економіки своєю чергою проводять роботу з оцінки загальних збитків, які принесла війна.

Наш принцип: об’єднані в боротьбі – об’єднані у відбудові, — наостанок підкреслив прем’єр-міністр.

Свої ідеї відбудови також почали висувати й українські архітектори. З огляду на бойові дії та руйнування, які спричинила війна, будівництво в Україні набуде нових рис та особливостей. Читай, якими будуть нові українські міста та будинки.

Фото: Getty Images / Unsplash

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