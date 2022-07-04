Світ

Відбудова України в руках Європи: як виглядає конкретний план відновлення та які пріоритети

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Липня 2022, 19:06
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