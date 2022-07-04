Восстановление Украины в руках Европы: как выглядит конкретный план и какие приоритеты

Каждый сознательный украинец мечтает не только о победе в этой войне, но и о полном восстановлении Украины.

Для реализации этих желаний 4 и 5 июля состоится Международная конференция по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано.

На мероприятии присутствуют как украинская делегация, так и представители 40 стран мира, в том числе президент Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Конференция началась с выступления Игнацио Кассиса, который отметил, что в ужасные времена разрушения и горя, Европу должно объединить желание дать украинскому народу надежду о возвращении к нормальной жизни и миру, а также обеспечить восстановление страны.

Мы понимаем, что предстоит трудный путь, но никогда не рано готовиться к миру. Мы видим войну на уровне Европы, поэтому без единства ничего не возможно.

Также к участникам конференции обратился президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что эта война направлена ​​не только на уничтожение нашей страны и захват земель, но и с целью сломать демократическое устройство в мире.

Это манифестация России, которая якобы способна уничтожить саму возможность цивилизации для Украины – базовую гуманность, что есть в каждой нормальной стране.

Владимир Зеленский отметил, что вражеские обстрелы учебных заведений, больниц и просто жилых массивов несут в себе идеологические устои.

Государство-террорист надеется, что такие разрушения станут доказательством якобы несостоятельности демократической системы и европейского выбора нашего народа дать людям не только нормальную, а вообще жизнь.

Поэтому всем странам необходимо объединиться не только в этом противостоянии, но и восстановление Украины. Поскольку ее восстановление не является локальным проектом одного народа, а общая задача всего демократического мира.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, прежде всего, подчеркнул необходимость продолжать санкционную политику против России, поскольку “business-as-usual” со страной-террористом больше невозможен.

Безопасность европейского континента безраздельно связана с Украиной. История современной Европы сегодня пишется в Украине.

Украина предлагает своим партнерам сосредоточить внимание на внедрении санкций по энергетике, финансам и торговле РФ, а также введении персональных ограничений для олигархов, высших государственных служащих и руководителей государственных предприятий страны-агрессора.

План восстановления Украины

Также премьер-министр Украины Денис Шмигаль представил в Лугано план восстановления Украины. Чиновник отметил, что речь идет не только о выделении средств на разрушенные школы или дороги. Более значительным будет опыт и понимание наших партнеров по построению качественно новой среды.

Как сформировать новое городское пространство, как построить новые объекты по лучшим стандартам. Эта синергия позволит обеспечить трансформацию регионов.

План восстановления Украины, по словам Дениса Шмыгаля, будет состоять из трех ключевых этапов.

Восстановление здесь и сейчас критичных для жизни людей объектов. Fast recovery, то есть восстановление после завершения боевых действий школ, больниц, строительство временного жилья. Долгосрочная трансформация.

Кроме того, премьер-министр определил три основы для восстановления Украины – люди, экономика и инфраструктура.

По словам Дениса Шмыгаля, программа восстановления должна касаться всех сфер, начиная от образования и медицины и заканчивая зеленым переходом и новым военно-промышленным комплексом.

Премьер-министр утверждает, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, которые должны быть получены из конфискованных активов РФ.

Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов.

Среди других источников восстановления могут быть гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров, инвестиции в частный сектор, внебюджетные взносы частных лиц и корпораций и средства государственного бюджета Украины.

В настоящее время правительство уже формирует электронную карту Украины с фиксацией ущерба, который принесла война на наши земли. Поэтому партнеры смогут получить карту разрушений, чтобы подготовить проекты восстановления и трансформации регионов.

Офис президента, правительственная команда и эксперты из Киевской школы экономики в свою очередь проводят работу по оценке общего ущерба, который принесла война.

Наш принцип: объединены в борьбе – объединены в восстановлении, – напоследок подчеркнул премьер-министр.

Свои идеи восстановления тоже начали выдвигать и украинские архитекторы. Учитывая боевые действия и разрушения, вызванные войной, строительство в Украине приобретет новые черты и особенности. Читай, какими будут новые города и дома.

Фото: Getty Images / Unsplash

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