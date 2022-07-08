Восстановление людей важнее инфраструктуры: Зеленская о предстоящем саммите первых леди и джентльменов

Несомненно, большая ответственность возлагается на президента во время войны. Однако его жена всегда идет рядом и делает все возможное для нашего государства.

Недавно на международной конференции в Лугано Елена Зеленская анонсировала проведение саммита первых леди и джентльменов.

В интервью Соломии Витвицкой она рассказала о гостях и основных целях мероприятия, которые ставит команда первой леди Украины.

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Елена Зеленская отмечает, что в первую очередь ее команда стремится рассказать миру об украинцах и сохранить тему войны России против Украины в информационном поле.

В прошлом году мы положили начало саммиту первых леди и джентльменов и не хотим терять свое лидерство. Так что поняли, что в этом году не будем терять времени, несмотря на войну.

Темой этого саммита станет наше восстановление. В фокусе внимания будут прежде всего люди и вопросы, как им восстановиться после этой страшной войны.

Восстановление инфраструктуры, строительство новых и восстановление старых объектов – это, конечно, очень важно. Однако на первом плане должны быть люди.

Такой процесс необходим во всех сферах от медицинской и психологической до образовательной. Люди должны чувствовать, что у них есть желанная достойная и спокойная жизнь.

Кого пригласили стать участниками саммита

Что касается гостей мероприятия, то команда первой леди решила разделить их на три кластера. В первый войдут жены первых леди и мужья женщин-президентов, а также премьер-министров.

К сожалению, у нас джентльменов меньше. Здесь у нас гендерное равенство пока не отслеживается, но надеемся, что эта тенденция в мире изменится.

Второй кластер будет включать представителей международных организаций, среди которых ООН, UNISEF, ВОЗ и т.д. Третий будет включать – звезд и лидеров мнений.

Однако имена гостей остаются тайной. Елена Зеленская стремится к тому, чтобы их появление стало приятным сюрпризом для украинцев. Кроме того, переговоры по участию некоторых лиц еще продолжаются.

Это должны быть люди с личным мнением, с влиянием на гуманитарную сферу и жизнь мира в целом.

Какие темы для обсуждения будут представлены на саммите

Такое распределение позволит раскрыть как можно больше тем. Однако в целом их можно разделить на четыре больших направления.

Первая тема будет посвящена вынужденным переселенцам. Во второй речь пойдет об образовании и детях, поскольку они представляют наиболее уязвимую категорию людей, страдающих из-за войны. Третья тема охватит вопросы здравоохранения, физического и ментального обновления.

Мы понимаем, что украинцы страдают не только от физических ран, но и от того, как психологически переживают разлуку с семьей, смерть близких, потерю дома. Мы можем их решить вместе с помощью мира.

Четвертая тема будет посвящена женщинам и их роли в принятии решений в государстве. Это важно, поскольку женщины в нашей стране представлены в каждом секторе, поэтому важно говорить об этом с миром.

Кроме того, одной из самых больших целей будет подчеркивание лидерской роли Украины в мире, поскольку наше государство сплотило вокруг себя мир.

В то же время, президент Украины тоже не забывает о коммуникации с прессой и успел дать интервью американскому телеканалу CNN. Читай, что Владимир Зеленский рассказал о борьбе с Россией, помощи мира и месте Украины в НАТО.

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