Поки Росія вбиває, Америка — рятує. Історичний виступ Олени Зеленської у Конгресі США

Перша леді України Олена Зеленська виступила перед обома палатами Конгресу під час свого візиту до США.

Це перший в історії випадок, коли дружина іноземного лідера отримала нагоду висловитись перед конгресменами. Вони зустрічали та проводжали Зеленську аплодисментами стоячи.

Хочу звернутись до вас не як перша леді, а як донька й мати. Адже хоч би які посади обіймали, ми завжди залишаємося насамперед частиною своєї родини, — сказала дружина президента.

Вона розповіла про трагічні історії та показала фото людей, які постраждали через російську війну: дівчинки Лізи з Вінниці, загиблих дітей у Миколаєві та Одесі, вбитих у торговельному центрі в Кременчуці та інших.

— З початку війни Росія випустила по Україні вже 3000 різних крилатих ракет. Але щоб зруйнувати чиюсь сім’ю, не треба навіть ракети — вистачає маленького уламка.

Це такі голодні ігри Росії — полювання на мирних людей у мирних містах України, — зауважила Зеленська.

Вона подякувала громадянам США за всю підтримку, яку вони надають Україні. Проте підкреслила, що війна ще триває.

Сполучені Штати можуть допомогти зупинити терор проти українців, адже “поки Росія вбиває, Америка — рятує”.

Я у вас прошу річ, яку б я ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю! Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими.

Я прошу у вас системи протиповітряної оборони, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати й цілі сім’ї, — зазначила Зеленська.

Вона висловила сподівання, що присутні в залі почули її звернення та ухвалять відповідні рішення найближчим часом.

Дивись повний виступ Зеленської у Конгресі США.

За короткий період використання американських систем HIMARS українці знищили чимало ворожих логістичних об’єктів та складів. Проте цього недостатньо, щоб піти у контрнаступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки HIMARS потребує Україна.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!