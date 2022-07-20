Україна

50 потрібно для оборони, 100 — для контрнаступу. Резніков про кількість HIMARS, якої потребує Україна

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Липня 2022, 16:00
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