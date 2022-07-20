50 потрібно для оборони, 100 — для контрнаступу. Резніков про кількість HIMARS, якої потребує Україна

Робота систем HIMARS тішить усіх українців і змушує окупантів нервувати. Адже за короткий період їх використання дозволило знищити чимало ворожих логістичних об’єктів та складів. Проте кількості цих РСЗВ замало для України, щоб іти в контрнаступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков під час дискусії на Atlantic Council розповів, скільки таких систем потребує Україна для ефективної оборони.

За його словами, нам потрібно щонайменше 50 HIMARS для оборони і близько 100 — для повноцінного контрнаступу. Резніков наголосив: лінія фронту становить майже 2500 км — це приблизна відстань між Варшавою та Барселоною.

— Ми вже звільнили понад 1000 малих міст та сіл, які були захоплені Росією. І маємо звільнити ще близько 2500. Ми показали, що це можливо і що Росію точно можна перемогти, — заявив Резніков.

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Додаткові постачання РСЗВ HIMARS допоможуть українським військовим швидше знищити логістику російських окупантів та завадити їм проводити великі наступальні операції. Як наслідок — зниження втрат України на фронті.

Резніков також наголосив, що крім HIMARS? Україна потребує броньовану техніку та безпілотників.

Поки Україна чекає на допомогу Заходу та постачання зброї, Росія продовжує тероризувати мирне населення. Понад 100 ракет окупанти випусти по Нікополю. Раніше ми розповідали про обстріли Нікополя 20 липня.

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