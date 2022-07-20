Понад 100 ракет за кілька днів, поранено трирічну дитину! Обстріл Нікополя 20 липня

Нікополь, що на Дніпропетровщині, уже тиждень страждає від російських обстрілів — ворог б’є по житлових будинках, елеваторах. Все тому, що росіяни встановили системи залпового вогню на території атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі.

Сьогодні, 20 липня, близько сьомої ранку російські військові умисно обстріляли житлові квартали та цивільні будинки з Градів. По місту було випущено 30 ракет.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За попередніми даними, внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Дев’ятеро — поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей.

Зараз також дивляться

Найменшому пораненому всього три роки! Три роки! Дитині, яка спала вдома, коли російські відморозки ударили по ній з Градів, — написав Резніченко у своєму офіційному Telegram.

Також відомо про руйнації трьох приватних будинків, а ще з десяток зазнали пошкоджень.

Найгірше те, що по всьому місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. На місці працюють піротехніки.

За цей тиждень росіяни випустили понад 100 ракет лише по одному Нікополю. Уже зруйновано 12 багатоповерхівок, десятки приватних угідь та садиб. Обстріли практично не припиняються — 19 липня повітряна тривога по місту тривала 19 годин поспіль.

Підписуйся на наш Telegram — там все найцікавіше!