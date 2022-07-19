Україна

Росія хоче сісти за стіл перемовин? Жданов про затягування війни та паритет на полі бою

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 19 Липня 2022, 18:00

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