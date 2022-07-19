Росія хоче сісти за стіл перемовин? Жданов про затягування війни та паритет на полі бою

Росіяни не мають територіальних успіхів, тож затягують війну в Україні. Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Олег Жданов.

Також він додав, що попри бажання Росії сісти за стіл переговорів, про вихід армії РФ з території України не йдеться.

Росії не вистачає потенціалу для продовження наступу. Тому РФ намагатиметься втягнути Україну в переговорний процес за будь-якого приводу, — пояснює Олег Жданов.

При цьому Жданов вважає, що на сьогодні ми досягли паритету у вогневому ураженні російських військ, що дало змогу стабілізувати ситуацію на фронті та впевнено утримувати наші позиції.

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А от від Заходу, зважаючи на це, Україна має просити збільшення якості озброєння та прискорення постачання. Це дасть нам змогу сформувати ударне угруповання.

Чому затягується постачання зброї в Україну

Західні партнери живуть в умовах мирного часу, і ніхто не поспішає скорочувати процедури щодо постачання зброї: поки визначать обсяги, звідки брати зброю (зі складів/частин), розконсервація, підготовка до передачі, транспортування.

Здебільшого бюрократична процедура.

Щодо навчання наших військових, ми домоглися того, щоб строки були скорочені. Наприклад, у Німеччині строк навчання на гаубиці Panzerhaubitze 2000 становить шість місяців, а наших військових навчають за чотири тижні. Але з поставками зброї не все так просто.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов про те, чому Росія б’є по житлових будинках України.

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